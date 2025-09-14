Resultados da Megamania Cap em 14/09/2025; conheça os ganhadores

Curitiba – Megamania Cap sorteia prêmios neste domingo

No último domingo, dia 14, a Megamania Cap realizou sorteios e distribuiu quatro prêmios. Os resultados são anunciados todos os domingos e a transmissão é feita ao vivo pela RICtv.

Resultados dos Sorteios

Confira os ganhadores dos prêmios de ontem:

Primeiro Sorteio (R$ 10 mil)

Ganhadores : Adriano Ferreira (São José dos Pinhais) – Título: 324.359 Edilson Dias Machado (Pinheirinho, Curitiba) – Título: 328.351

:

Segundo Sorteio (R$ 10 mil)

Ganhador : Marcio Thiago Teixeira Ianai (Sítio Cercado, Curitiba) – Título: 537.322

:

Terceiro Sorteio (R$ 15 mil)

Ganhador : João Maria dos Santos (Alto Boqueirão, Curitiba) – Título: 593.924

:

Quarto Sorteio (R$ 195 mil)

Ganhador : Lauridi da Rocha dos Santos (São José dos Pinhais) – Título: 749.627

:

O que é a Megamania Cap?

A Megamania Cap é um título de capitalização que promove sorteios e, ao mesmo tempo, ajuda a Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas a oferecer assistência médica e hospitalar. Ao comprar um título, o participante colabora com a instituição e ainda tem a chance de ganhar prêmios semanais.

Os títulos de capitalização são emitidos pela KOVR Capitalização S/A e seguem normas da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Ao adquirir um título, o comprador cede todos os direitos de resgate à associação.

Preços e Onde Comprar

Os títulos têm custo que varia de R$ 10 a R$ 30, dependendo do prêmio. Mais títulos aumentam as chances de ganhar. Eles podem ser comprados através de representantes, pontos de venda ou pelo aplicativo “Megamania Cap”.

Transmissão dos Sorteios

Os sorteios são realizados aos domingos, a partir das 10h, e podem ser acompanhados ao vivo pela RICtv. Durante os sorteios, um globo contendo bolas numeradas de 01 a 60 é utilizado para escolher os números vencedores.

Quem Pode Participar

Para participar, você precisa ter pelo menos 16 anos e adquirir o título até um dia antes do sorteio. É necessário preencher o cupom de cadastramento corretamente.

Se você está interessado em acompanhar as novidades, é possível se inscrever para receber atualizações diretamente no celular.