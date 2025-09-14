Chevrolet Spark: SUV elétrico enfrenta concorrência chinesa

A Chevrolet trouxe uma novidade incrível para os apaixonados por carros no Brasil: o Spark EUV. Esse SUV compacto elétrico entra na disputa em um mercado que, até então, era dominado pelas marcas chinesas. Com um preço competitivo e um design que dá aquela pegada de "jipinho urbano", a Chevrolet acredita que essa pode ser a chave para conquistar os brasileiros.

Motor e Performance

Debruçando sobre o capô, temos um motor elétrico de 101 cv e 18,4 kgfm de torque. Para quem adora uma cidade movimentada, a bateria LFP de 42 kWh proporciona uma autonomia de até 258 km, o que pode passar dos 300 km em uso urbano. E, claro, nada melhor que uma recarga rápida. Com ele, você consegue ir de 30% a 80% em um piscar de olhos.

Conforto ao Volante

Sentar ao volante do Spark é uma experiência bem agradável. O carro é feito para a cidade, com uma direção leve e uma suspensão que se adapta perfeitamente às nossas ruas. O torque imediato é aquele empurrãozinho gostoso nas arranques, e ele garante uma retomada ágil. Na prática, essa combinação faz do Spark um companheiro ideal para o dia a dia, sem deixar a desejar em potência.

Interior e Estilo

Quando você entra no Spark, é surpreendido pelo acabamento. O painel digital de 8,8” e a tela multimídia de 10,1” são só um dos detalhes que mostram que a modernidade foi levada em conta. Os bancos em couro completam o toque de sofisticação. O espaço interno é bom para quatro pessoas, mas tem que ter em mente que ele não acomoda um quinto passageiro — pode ser um desafio para quem viaja com família.

Visual Atraente

Do lado de fora, o Spark exibe linhas quadradas e modernas, que lembram um pouco os primeiros modelos do Tracker. Com faróis full-LED e rodas de 16”, ele transmite uma sensação de robustez, sem perder a jovialidade. Ao todo, são 4 metros de comprimento, 1,76 m de largura e um entre-eixos de 2,56 m. O porta-malas é espaçoso, com 355 litros, e aumenta para 916 litros quando você rebate os bancos.

Concorrência e Equipamentos

Na briga com o BYD Dolphin, o Spark se destaca com seu estilo de SUV. Enquanto seu rival é mais um hatch médio, o Spark oferece uma posição de dirigir mais alta, conferindo um ar aventureiro. Porém, a autonomia dele é um ponto a considerar, já que fica em apenas 258 km.

Falando em tecnologia, o pacote é recheado: seis airbags, câmera 360°, piloto automático adaptativo e até frenagem automática estão na lista de equipamentos. Mas a conexão pode ficar um pouco aquém, pois não possui Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Preço Atraente

Com um preço de R$ 159.990, o Spark se torna o elétrico mais acessível da Chevrolet aqui no Brasil. A produção local, que deve começar logo, promete tornar esse modelo ainda mais viável, com a expectativa da GM de vender muito mais do que as atuais 100 unidades por semana.

Então, se você está na busca por um SUV elétrico, o Spark pode ser uma opção muito interessante, trazendo um bom equilíbrio entre preço, conforto e estilo. Uma ótima escolha para quem adora dirigir!