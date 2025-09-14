Onix Plus avança, Corolla registra queda de 18%

O mercado de sedãs deu uma balançada em agosto, e os números da Fenabrave mostram isso bem. Dos 214.490 veículos registrados no Brasil naquele mês, os sedãs ficaram responsáveis por 9,4%, somando 20.060 emplacamentos. Uma queda de 22,2% em relação ao mesmo período do ano passado, mas um leve aumento de 1,2% em comparação com julho.

Sedãs Compactos

Quando falamos dos sedãs compactos, o Chevrolet Onix Plus lidera com 4.632 emplacamentos. Ele já chegou às concessionárias na versão reestilizada de 2026 e teve um aumento de quase 50% nas vendas nas últimas semanas. O VW Virtus ficou em segundo lugar, com 3.646 unidades vendidas, também mostrando um crescimento de aproximadamente 25% em relação ao ano anterior.

Se você preza pelo custo-benefício, o Hyundai HB20S tem seus encantos, mas perdeu mais de um terço de sua base de compradores se comparado ao ano passado, com 2.251 emplacamentos. O Fiat Cronos, com 1.395 unidades, não conseguiu passar das 3 mil vendas pelo sétimo mês seguido, mostrando uma queda de 62,9%. E o Nissan Versa ficou em penúltimo lugar com 655 unidades, só à frente do já descontinuado Toyota Yaris Sedan, que emplacou apenas 6.

Sedãs Médios

Agora, se a sua praia são os sedãs médios, temos o Toyota Corolla segurando a ponta, mas com resultados um pouco preocupantes. Em agosto, caiu para 2.890 unidades, quase 18% a menos em relação ao ano passado. O BYD King deu um salto, superando a marca de 1.000 emplacamentos pela terceira vez no ano, com 1.086. Já o Arrizo 6 da Caoa Chery não fez muito barulho, com apenas 85 unidades vendidas, e o GAC Aion S conquistou apenas 6 clientes em três meses.

Sedãs Médios Premium

No segmento premium, o BMW Série 3 continua sendo o queridinho, com 414 unidades. O BYD Seal ficou com 257, e o Mercedes Classe C seguiu na sequência com 132. O Audi A5 estreou com 115 unidades vendidas, mostrando que a marca ainda tem espaço no mercado.

Sedãs Grandes Premium

Já nos sedãs grandes premium, o Porsche Panamera ficou em primeiro com 27 emplacamentos, seguido do BMW Série 5 com 20. O Lexus ES e o Zeekr 001 empatam em terceiro, ambos com 10 unidades.

Quem costuma buscar um sedã para o dia a dia sabe que, além do estilo e conforto, é crucial acompanhar os números de vendas e tendências do mercado. Isso ajuda a entender quais modelos podem ser opções mais seguras e com melhor valorização, garantindo que cada quilômetro rodado vale a pena.