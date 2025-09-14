Estes são os 7 autores que mais aparecem no Enem: comece a estudar agora!

Alguns autores aparecem com frequência no Enem, por isso é bom ficar de olho em provas antigas para estudar com facilidade.

O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, é uma das principais avaliações educacionais do Brasil, sendo utilizado tanto para acesso ao ensino superior quanto para programas de bolsas e financiamento estudantil.

Ele avalia conhecimentos de diversas áreas, como linguagens, ciências humanas, matemática e ciências da natureza, além de habilidades de leitura, interpretação e escrita. O exame serve como referência para medir o desempenho acadêmico dos estudantes e orientar políticas educacionais no país.

Além disso, o Enem permite que candidatos de diferentes regiões possam concorrer a vagas de universidades públicas, privadas e programas governamentais, ampliando oportunidades. Com formato padronizado e aplicação nacional, o exame exige planejamento e preparação estratégica.

Conheça 7 autores que aparecem com frequência no Enem

O Enem valoriza a literatura brasileira, explorando obras de diferentes períodos e autores consagrados, exigindo do candidato interpretação, análise crítica e compreensão de contextos históricos. Estudar autores que aparecem com frequência no exame contribui para uma preparação mais direcionada.

Machado de Assis

Machado de Assis, autor do século XIX, é referência do Realismo brasileiro, abordando temas como hipocrisia social, relações familiares e críticas à sociedade. Entre suas obras mais citadas estão Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro.

Seus textos exigem atenção à ironia, narrativa em primeira pessoa e análise psicológica dos personagens. O Enem frequentemente utiliza trechos para interpretação de contexto, linguagem e crítica social. Estudar Machado ajuda a compreender estruturas narrativas complexas e sutilezas do texto literário.

Clarice Lispector

Clarice Lispector é conhecida por suas obras introspectivas, explorando a subjetividade e a consciência humana. Entre seus livros mais abordados estão A Hora da Estrela e Perto do Coração Selvagem. Seus textos apresentam linguagem poética e fluxo de consciência.

Isso acaba exigindo interpretação cuidadosa e sensibilidade ao sentido implícito. No Enem, trechos de Clarice são utilizados para analisar emoções, comportamento e reflexões existenciais. Compreender seu estilo contribui para responder questões de interpretação textual e análise literária.

Graciliano Ramos

Graciliano Ramos, autor modernista, retrata a realidade social do Nordeste, abordando pobreza, injustiça e relações humanas. Suas obras mais frequentes incluem Vidas Secas e Angústia. O Enem utiliza trechos para interpretar crítica social, contexto histórico e características regionais.

Estudar Graciliano Ramos permite identificar elementos de narrativa regionalista e estruturas sintáticas típicas de sua escrita. Além disso, seus textos ajudam a desenvolver a capacidade de análise crítica sobre sociedade e cultura brasileira.

Jorge Amado

Jorge Amado destaca-se por obras que refletem a cultura e costumes da Bahia, explorando temas como política, religiosidade e diversidade social. Entre suas obras recorrentes estão Gabriela, Cravo e Canela e Capitu.

O Enem explora trechos para análise de contexto cultural, regionalismo e comportamento social. Conhecer Jorge Amado ajuda a compreender traços históricos, sociais e econômicos da literatura brasileira. Suas narrativas proporcionam interpretação de personagens e cenários detalhados.

José de Alencar

José de Alencar representa o Romantismo brasileiro, valorizando nacionalismo, índios e folclore. Entre suas obras destacam-se O Guarani e Iracema. O Enem utiliza trechos para interpretação de construção de personagens, idealização da natureza e análise de valores culturais.

Carlos Drummond de Andrade

Carlos Drummond de Andrade é um dos maiores poetas modernistas, com foco em sentimentos, cotidiano e crítica social. Poemas como No Meio do Caminho e José são frequentemente explorados no Enem. O exame avalia interpretação de linguagem figurada, ironia e aspectos de sonoridade.

Cecília Meireles

Cecília Meireles, poetisa modernista, trabalha temas como passagem do tempo, memória e natureza. Suas obras incluem Romanceiro da Inconfidência e Vaga Música. O Enem utiliza seus textos para explorar interpretação poética, metáforas e linguagem simbólica.

Quando o Enem acontece em 2025?

O cronograma do Enem 2025 organiza todas as etapas do exame, garantindo que candidatos possam se preparar e cumprir prazos de inscrição, pagamento e realização das provas. Seguir o calendário oficial ajuda a evitar imprevistos e permite planejamento estratégico de estudo. As principais datas são:

Inscrições de 26 de maio a 6 de junho de 2025.

Pagamento da taxa de 26 de maio a 11 de junho de 2025.

Divulgação do resultado da justificativa de ausência e isenção em 12 de maio de 2025.

Divulgação do local de prova ainda não informado.

Aplicação das provas nos dias 9 e 16 de novembro de 2025.

Provas em Belém, Ananindeua e Marituba (PA) nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro de 2025.

Divulgação do gabarito oficial em 1º de dezembro de 2025.

Divulgação do resultado final em 16 de janeiro de 2026.

Seguindo essas datas, os candidatos podem se organizar, planejar revisões e preparar toda a logística para a realização do exame, aumentando suas chances de desempenho satisfatório no Enem.

