Estes são os 7 autores que mais aparecem no Enem: comece a estudar agora!

Alguns autores aparecem com frequência no Enem, por isso é bom ficar de olho em provas antigas para estudar com facilidade.
O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, é uma das principais avaliações educacionais do Brasil, sendo utilizado tanto para acesso ao ensino superior quanto para programas de bolsas e financiamento estudantil.
Ele avalia conhecimentos de diversas áreas, como linguagens, ciências humanas, matemática e ciências da natureza, além de habilidades de leitura, interpretação e escrita. O exame serve como referência para medir o desempenho acadêmico dos estudantes e orientar políticas educacionais no país.
Além disso, o Enem permite que candidatos de diferentes regiões possam concorrer a vagas de universidades públicas, privadas e programas governamentais, ampliando oportunidades. Com formato padronizado e aplicação nacional, o exame exige planejamento e preparação estratégica.
O Enem valoriza a literatura brasileira, explorando obras de diferentes períodos e autores consagrados, exigindo do candidato interpretação, análise crítica e compreensão de contextos históricos. Estudar autores que aparecem com frequência no exame contribui para uma preparação mais direcionada.
Machado de Assis
Machado de Assis, autor do século XIX, é referência do Realismo brasileiro, abordando temas como hipocrisia social, relações familiares e críticas à sociedade. Entre suas obras mais citadas estão Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro.
Seus textos exigem atenção à ironia, narrativa em primeira pessoa e análise psicológica dos personagens. O Enem frequentemente utiliza trechos para interpretação de contexto, linguagem e crítica social. Estudar Machado ajuda a compreender estruturas narrativas complexas e sutilezas do texto literário.
Clarice Lispector
Clarice Lispector é conhecida por suas obras introspectivas, explorando a subjetividade e a consciência humana. Entre seus livros mais abordados estão A Hora da Estrela e Perto do Coração Selvagem. Seus textos apresentam linguagem poética e fluxo de consciência.
Isso acaba exigindo interpretação cuidadosa e sensibilidade ao sentido implícito. No Enem, trechos de Clarice são utilizados para analisar emoções, comportamento e reflexões existenciais. Compreender seu estilo contribui para responder questões de interpretação textual e análise literária.
Graciliano Ramos
Graciliano Ramos, autor modernista, retrata a realidade social do Nordeste, abordando pobreza, injustiça e relações humanas. Suas obras mais frequentes incluem Vidas Secas e Angústia. O Enem utiliza trechos para interpretar crítica social, contexto histórico e características regionais.
Estudar Graciliano Ramos permite identificar elementos de narrativa regionalista e estruturas sintáticas típicas de sua escrita. Além disso, seus textos ajudam a desenvolver a capacidade de análise crítica sobre sociedade e cultura brasileira.
Jorge Amado
Jorge Amado destaca-se por obras que refletem a cultura e costumes da Bahia, explorando temas como política, religiosidade e diversidade social. Entre suas obras recorrentes estão Gabriela, Cravo e Canela e Capitu.
O Enem explora trechos para análise de contexto cultural, regionalismo e comportamento social. Conhecer Jorge Amado ajuda a compreender traços históricos, sociais e econômicos da literatura brasileira. Suas narrativas proporcionam interpretação de personagens e cenários detalhados.
José de Alencar
José de Alencar representa o Romantismo brasileiro, valorizando nacionalismo, índios e folclore. Entre suas obras destacam-se O Guarani e Iracema. O Enem utiliza trechos para interpretação de construção de personagens, idealização da natureza e análise de valores culturais.
Carlos Drummond de Andrade
Carlos Drummond de Andrade é um dos maiores poetas modernistas, com foco em sentimentos, cotidiano e crítica social. Poemas como No Meio do Caminho e José são frequentemente explorados no Enem. O exame avalia interpretação de linguagem figurada, ironia e aspectos de sonoridade.
Cecília Meireles
Cecília Meireles, poetisa modernista, trabalha temas como passagem do tempo, memória e natureza. Suas obras incluem Romanceiro da Inconfidência e Vaga Música. O Enem utiliza seus textos para explorar interpretação poética, metáforas e linguagem simbólica.
Quando o Enem acontece em 2025?
O cronograma do Enem 2025 organiza todas as etapas do exame, garantindo que candidatos possam se preparar e cumprir prazos de inscrição, pagamento e realização das provas. Seguir o calendário oficial ajuda a evitar imprevistos e permite planejamento estratégico de estudo. As principais datas são:
- Inscrições de 26 de maio a 6 de junho de 2025.
- Pagamento da taxa de 26 de maio a 11 de junho de 2025.
- Divulgação do resultado da justificativa de ausência e isenção em 12 de maio de 2025.
- Divulgação do local de prova ainda não informado.
- Aplicação das provas nos dias 9 e 16 de novembro de 2025.
- Provas em Belém, Ananindeua e Marituba (PA) nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro de 2025.
- Divulgação do gabarito oficial em 1º de dezembro de 2025.
- Divulgação do resultado final em 16 de janeiro de 2026.
Seguindo essas datas, os candidatos podem se organizar, planejar revisões e preparar toda a logística para a realização do exame, aumentando suas chances de desempenho satisfatório no Enem.
