BYD apresenta Yangwang U8L com 1.180 cv e 1.160 km de autonomia

A BYD não para de surpreender e agora lançou o U8L, uma verdadeira joia da sua submarca de luxos, a Yangwang. Esse novo SUV é o quarto modelo da linha e vem pra aumentar a presença da marca no segmento premium chinês, que já tem o U8, o esportivo U9 e o sedã U7. O momento é agora, porque as vendas estão crescendo e a expectativa é alta.

O U8L é, na verdade, uma versão alongada do U8, que já deu muito o que falar em 2023. Com 5,40 metros de comprimento, ele se destaca pelo entre-eixos maior e uma cabine para até seis passageiros. O acabamento é tão sofisticado que vem com um emblema banhado a ouro 24K. Ao entrar, a sensação de conforto é instantânea, com assentos dignos de classe executiva, e até um sistema de massagem para relaxar durante a viagem.

E a estreia oficial desse SUV de luxo foi em 12 de setembro de 2025. O modelo chega em versão única, a Dingshi Edition, custando cerca de 1,28 milhão de yuans, o que dá algo em torno de US$ 179,8 mil. Isso marca um dos preços mais altos já cobrados por uma marca chinesa. As primeiras entregas começam a partir do fim de setembro, então, se você está na expectativa, é bom ficar atento.

Sob o capô, o U8L não decepciona: ele combina um motor 2.0 turbo com uma bateria Blade de 55,5 kWh, totalizando 1.180 cv e um torque de 1.520 Nm. Isso se traduz em uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,5 segundos, um verdadeiro foguete! E a autonomia? Impressionantes 1.160 km, sendo que dá pra rodar 200 km só no modo elétrico. Isso é música para os ouvidos de quem odeia parar toda hora para carregar.

Entre as tecnologias que o U8L traz, o sistema de controle de carroceria DiSus-P faz toda a diferença, além da plataforma e4 e do assistente de condução God’s Eye A (DiPilot 600). Com isso, você vai ter recursos como condução autônoma em rodovias e estacionamento automático, tudo com visão infravermelha de até 300 metros. É tecnologia de ponta que, sem dúvida, facilita a vida de quem passa muito tempo no trânsito.

A lista de equipamentos é de tirar o fôlego: teto panorâmico, um sistema de som Dynaudio com 32 alto-falantes, telas para todos os ocupantes e 14 airbags para garantir a segurança. Os passageiros de trás são tratados como VIPs com poltronas de gravidade zero, mesas retráteis, refrigeração e carregamento sem fio. Quem já passou horas em um engarrafamento sabe como esses detalhes fazem a diferença.

E para você que tem receio do barulho dentro do carro, a BYD garante que, com tudo isso, o nível de ruído não passa de 64,6 dB a 120 km/h. Com o U8L, a Yangwang mostra que está de olho no mercado de luxo, competindo de igual para igual com as grandes marcas do setor e evidenciando que os SUVs premium chineses estão ganhando cada vez mais espaço nas ruas.