Siga estas dicas para sua comida durar muito mais tempo na geladeira

Muitas vezes, a forma de armazenar a comida na geladeira não permite que ela fique conservada por muito tempo, por isso é bom ter atenção.

Armazenar comida corretamente é essencial para preservar a qualidade, o sabor e a segurança alimentar. Uma má conservação pode levar à deterioração precoce, proliferação de micro-organismos e desperdício de alimentos.

Além disso, o armazenamento adequado ajuda a manter nutrientes, prolonga a vida útil dos produtos e evita problemas de saúde decorrentes de ingestão de comida contaminada. Planejar o modo de guardar cada tipo de alimento permite organizar melhor a geladeira, reduzir perdas e otimizar o consumo diário.

A correta distribuição, temperatura e embalagem são fatores determinantes para manter a comida fresca e segura. Por isso, entender como armazenar comida corretamente contribui para hábitos mais saudáveis, economia doméstica e proteção contra intoxicações alimentares.

6 dicas para armazenar comida corretamente na geladeira

Armazenar comida na geladeira exige cuidados específicos para garantir frescor, sabor e segurança. Seguir técnicas adequadas evita contaminações e mantém os alimentos por mais tempo. A seguir, detalhamos seis dicas essenciais que ajudam a organizar a geladeira de forma eficiente.

Saiba mais: De onde tirar proteína sem ser de origem animal? Veja como melhorar sua dieta vegana!

Separe por tipo de alimento

Organize a geladeira separando carnes, laticínios, frutas, verduras e alimentos prontos. Isso reduz risco de contaminação cruzada, preserva sabores e facilita o acesso rápido. Ao manter cada grupo em prateleiras específicas, você também evita misturar odores.

Use embalagens adequadas

Utilize recipientes herméticos, sacos plásticos próprios e potes de vidro com tampas. Embalagens bem fechadas evitam a entrada de ar, retardam a deterioração e mantêm a umidade controlada. Além disso, facilitam a organização e previnem vazamentos, mantendo a geladeira limpa e higiênica.

Controle a temperatura

A temperatura ideal da geladeira deve ficar entre 1 e 5 graus Celsius. Alimentos perecíveis, como carnes e laticínios, devem estar próximos ao fundo e às prateleiras inferiores, onde o frio é mais intenso. Frutas e vegetais ficam melhor em gavetas com controle de umidade, evitando ressecamento.

Armazene alimentos prontos corretamente

Sobras e pratos preparados devem ser guardados em potes fechados e consumidos em até três dias. É importante resfriar a comida antes de colocar na geladeira, evitando aumentar a temperatura interna e comprometer outros alimentos. Reaquecer corretamente antes do consumo garante sabor e segurança.

Evite sobrecarregar a geladeira

Não encha excessivamente a geladeira, pois o fluxo de ar frio será prejudicado. O ar circula melhor quando os alimentos estão organizados, mantendo todos na temperatura adequada. Isso também facilita localizar produtos e evita que itens próximos à porta sofram variação de temperatura.

Limpe regularmente

Realize limpeza periódica com pano úmido e sabão neutro, removendo resíduos e odores. Geladeira limpa previne contaminações e mantém a comida mais segura. Além disso, revisar datas de validade durante a limpeza ajuda a descartar produtos vencidos ou estragados.

Veja mais: Inclua estas sementes na sua dieta e repare a mudança gritante no seu corpo!

Quais alimentos não podem ir na geladeira?

Alguns alimentos se deterioram ou perdem sabor quando armazenados em temperaturas baixas. Conhecer quais produtos não devem ir na geladeira ajuda a conservar melhor a comida e reduzir desperdício.

Tomates : Mantê-los no frio compromete sabor e textura, tornando-os moles e sem aroma.

: Mantê-los no frio compromete sabor e textura, tornando-os moles e sem aroma. Batatas : O frio transforma amido em açúcar, alterando sabor e consistência.

: O frio transforma amido em açúcar, alterando sabor e consistência. Cebolas : Geladeira pode deixá-las úmidas, favorecendo mofo e apodrecimento.

: Geladeira pode deixá-las úmidas, favorecendo mofo e apodrecimento. Alho : Temperatura baixa pode alterar sabor e textura, além de estimular brotamento.

: Temperatura baixa pode alterar sabor e textura, além de estimular brotamento. Mel: O frio provoca cristalização, dificultando o consumo e alteração da textura natural.

Saiba mais: Superalimentos: saiba o que são e quais incluir na lista de compras