Geely EX2 é lançado no Brasil para concorrer com BYD Dolphin

O mercado de carros elétricos no Brasil vai ganhar um novo jogador: o Geely EX2, que lá fora é conhecido como Geome Xingyuan. Esse hatch compacto promete ser uma alternativa bastante interessante para quem curte a ideia de um carro elétrico, principalmente se você já é fã de modelos como o BYD Dolphin. Com um design moderno e uma autonomia que pode chegar a 410 km, ele chega com tudo.

Vamos falar das medidas. O Geely EX2 tem 4,13 metros de comprimento, 1,81 m de largura e 1,57 m de altura, com um entre-eixos de 2,65 m. Para você ter uma ideia, ele é ligeiramente maior que o BYD Dolphin, mas tem um eixo traseiro um pouco mais curto. O peso varia entre 1.215 e 1.285 kg, garantindo uma boa agilidade nas ruas e avenidas urbanas. Quem dirige bastante na cidade sabe como um carro leve pode fazer a diferença, né?

Design Que Impressiona

O design frontal é bem limpo e atraente, com faróis em LED bem afilados ligados por uma faixa luminosa. Isso dá um toque moderno, não acha? A grade é fechada e o para-choque apresenta linhas geométricas que são bem legais. Na traseira, a continuidade do estilo se mantém, com lanterna horizontal e spoiler integrado. E as rodas de liga leve? Você pode escolher entre 19 ou 20 polegadas para deixar o carro com uma aparência ainda mais imponente.

Interior Sofisticado e Funcional

Por dentro, o Geely EX2 não deixa a desejar. O painel LCD tem 8,8 polegadas e é super fácil de usar. O sistema multimídia flutuante de 15,6 polegadas e um volante em formato de D trazem sofisticação e praticidade. Os detalhes em LED na iluminação ambiente dão um charme especial. Além disso, há um porta-luvas com capacidade de 10 litros e um porta-malas de 375 litros — que, aliás, fica gigantesco ao rebater os bancos, aumentando para 1.320 litros. Ideal para aquela viagem de fim de semana ou para as compra do mês!

Versões e Motorização

O Geely EX2 será disponibilizado em duas versões, Max e Pro. A versão de entrada conta com um motor elétrico de 58 kW (78 cv), capaz de atingir 125 km/h. Já a versão Pro é mais potente, entregando 85 kW (114 cv) e chegando a 135 km/h. Ambas foram projetadas para oferecer desempenho urbano e um consumo eficiente, o que é um grande atrativo para quem faz muitos trajetos na cidade.

Bateria e Carregamento

Em relação à bateria, o modelo utiliza íon-lítio fosfato (LFP) da CATL. Você terá duas opções de capacidade: uma de 30,12 kWh com autonomia para 310 km e outra de 40,16 kWh que garante até 410 km. E a melhor parte? O carregamento é rápido e confiável, facilitando o dia a dia e tornando as viagens curtas mais tranquilas.

Tecnologia de Ponta

O Geely EX2 também oferece um pacote robusto de tecnologia de assistência ao motorista. Contará com controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa e até estacionamento automático. O sistema multimídia é mais que simples, pois vem com assistente de voz com inteligência artificial e integrações com celular. Quem nunca sonhou em conversar com o carro enquanto dirige?

Com todas essas facilidades e um design que se destaca, o Geely EX2 promete ser uma excelente opção para quem busca uma mobilidade elétrica confortável e cheia de estilo. É uma ótima notícia para os apaixonados por carros elétricos e para quem quer fazer parte da mudança no mundo automotivo!