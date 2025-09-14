GWM Haval H9 aumenta R$ 10 mil, mas é R$ 93 mil mais barato que SW4

O mercado brasileiro de SUVs grandes acaba de ganhar um novo destaque com a chegada do GWM Haval H9. Para quem ama um bom jipão, esse modelo promete ser um verdadeiro divisor de águas, apostando na robustez, no conforto e na tecnologia. Ele foi pensado para atender quem viaja em família ou aqueles que curtem aventurar-se sem abrir mão de uma boa comodidade a bordo.

Produzido em Iracemápolis, SP, o H9 já chegou com tudo, impressionando na pré-venda. Você pode acreditar: as 600 unidades disponíveis para setembro se esgotaram em apenas sete horas! O preço inicial estava em R$ 309 mil, mas agora subiu para R$ 319 mil. Para ter uma ideia, a Toyota SW4 SRX, uma das principais concorrentes, parte de R$ 412.190, o que a torna bem mais cara — R$ 93.190 a mais, para ser exato.

Design e Conforto

O visual do H9 é para quem aprecia um design agressivo e com personalidade própria. Ele é robusto, com faróis e lanternas redondas, um estepe externo e linhas quadradas que reforçam seu caráter aventureiro, inspirado nos clássicos jipões. Esse estilo transmite uma sensação de força e estabilidade.

Dentro do veículo, a experiência é digna de um carro premium. Os bancos da frente contam com funções de massagem, ventilação e aquecimento, o que deixa qualquer trajeto mais agradável. Além disso, o ar-condicionado é de três zonas, o teto solar panorâmico traz aquele toque especial e a tela de multimídia de 14,6” oferece integração sem fio. E não se preocupe em levar a família: a terceira fila acomoda bem até adultos, e o porta-malas tem capacidade para até 791 litros com cinco lugares.

Desempenho e Off-Road

Sob o capô, o H9 é equipado com motor 2.4 turbodiesel, oferecendo 184 cv e 48,9 kgfm de torque, tudo aliado a um câmbio automático de nove marchas e tração 4×4 com bloqueio dos diferenciais. Para quem se aventurar, o peso maior que 2,5 toneladas garante resistência e capacidade de reboque de 2,5 toneladas. Então, se você adora uma trilha, vai se sentir à vontade com este SUV!

O H9 não decepciona no off-road, apresentando sete modos de condução, caixa reduzida e um sistema bastante inteligente que permite ver 540° ao redor do carro – ideal para manobras em terrenos difíceis.

Segurança e Garantia

Em termos de segurança, o modelo já começa bem: são seis airbags, ADAS nível 2+, controle de cruzeiro adaptativo e muito mais. E tem mais: ele vem com 10 anos de garantia para motor e transmissão, superando até concorrentes mais caros.

Dimensões e Concorrência

Com 4,95 m de comprimento e 1,98 m de largura, o H9 é maior do que a SW4 em todas as medidas. Esse tamanho, combinado com seu preço competitivo e a lista de tecnologias, faz dele uma opção irresistível diante de rivais como Pajero Sport, Trailblazer e, claro, a já famosa SW4.

Assim, a GWM está se firmando de vez no Brasil, trazendo uma alternativa atrativa para quem aprecia SUVs grandes e espaçosos. É seguro dizer que o H9 está prestes a conquistar muitos corações nas estradas e trilhas do nosso país.