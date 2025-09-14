Toyota oferece desconto de R$ 55.096 na Hilux para CNPJ

A Toyota Hilux está prestes a ganhar um visual renovado e, como sempre, promete causar um alvoroço entre os apaixonados por picapes! Essa é, sem dúvida, uma das picapes médias mais vendidas do Brasil, e agora com condições especiais para empresas e produtores rurais que podem aproveitar as vendas diretas. Além disso, a Hilux oferece sete opções de acabamento, incluindo versões com Chassi, Cabine Simples e Cabine Dupla.

Se você está pensando em adquirir uma, vale a pena dar uma olhada nos preços. Por exemplo, a versão Cabine Chassi MT está com um preço sugerido de R$ 253.090,00. Mas, se você tiver um CNPJ, o valor cai para R$ 207.533,80. É um desconto de nada menos que R$ 45.556,20, o que é uma baita economia!

A versão STD Chassi-Cabine 2.8 4×4 MT normalmente custa R$ 262.990,00, mas, para empresas, sai por R$ 215.651,80 — um alívio de R$ 47.338,20! Quem já ficou preso no trânsito ou enfrentou um desafio off-road sabe como é importante ter um carro que possa aguentar o tranco, e a Hilux faz isso com maestria.

Além disso, a opção STD CS 2.8 4×4 MT para o público geral custa R$ 261.990,00, mas para quem está comprando com CNPJ, o preço é de R$ 214.831,80, resultando em um abatimento de R$ 47.158,20. E para quem gosta de transmissão automática, a versão STD CS 2.8 4×4 AT custa R$ 271.790,00, mas para empresas cai para R$ 222.867,80.

Se você é uma daquelas pessoas que adora potência, a STD Power Pack CD 2.8 4×4 MT vem com preço de tabela de R$ 278.790,00, mas, nas vendas diretas, você poderá levar para casa por R$ 228.607,80. Isso representa uma baita economia de R$ 50.182,20! Para os que preferem o automático, o preço normal da versão STD Power Pack CD 2.8 4×4 AT é R$ 288.990,00, mas para empresas e produtores rurais, sai por R$ 236.971,80 — uma diferença de R$ 52.018,20.

E não para por aí! A versão topo de linha SR CD 2.8 4×4 AT geralmente custa R$ 306.090,00, mas pessoas com CNPJ podem adquiri-la por R$ 250.993,80. É uma economia incrível de R$ 55.096,20. Esses preços podem variar dependendo da região, da cor escolhida e de opcionais que você decidir adicionar.

Falando das vendas, a Hilux continua reinando no mercado. De janeiro a agosto de 2025, foram emplacadas 32.093 unidades, consolidando sua liderança entre as picapes médias. Na sequência, temos a Ford Ranger com 21.708 unidades e a Chevrolet S10 com 18.772 unidades.

E para não deixar dúvidas, a Toyota Hilux é equipada com um potente motor 2.8 turbodiesel, que garante 204 cv de potência e 50,9 kgfm de torque. Você pode escolher entre câmbio manual ou automático, ambos com seis marchas. Recentemente, o motor passou por uma atualização para atender às novas normas de emissão Proconve L8 — ou seja, não só potência, mas também eficiência.

Se você está pensando em investir em uma Hilux, vale dar uma olhada nas especificações e nos preços para CNPJ e produtores rurais. É uma ótima oportunidade que pode facilitar muito a vida de quem precisa de uma picape robusta no dia a dia.