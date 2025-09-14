Peugeot 2008 GT Hybrid ganha isenção de R$ 22 mil para PcD

O Peugeot 2008 GT Hybrid chegou com tudo ao Brasil na linha 2026, trazendo uma série de inovações que vão deixar os apaixonados por carros animados. Uma das grandes novidades é o sistema híbrido-leve, que combina um motor a combustão com um motor elétrico e uma bateria de íons de lítio de 12V. Isso significa mais eficiência e uma condução mais prazerosa.

A Peugeot promete que essa tecnologia pode reduzir em até 12% o consumo de combustível e diminuir as emissões de CO₂ em 8%. É uma ótima pedida para quem quer economizar na bomba e ainda ajudar o meio ambiente. Para você que já ficou preso no tráfego e sonha com um futuro mais sustentável, essas melhorias são uma mão na roda.

O motor é similar ao que vemos em outros modelos, operando com um motor-gerador (BSG) que substitui o alternador e o motor de partida tradicionais. Isso permite uma entrega de potência misteriosamente suave, como um aperto de mão firme. A transmissão é uma CVT com sete marchas simuladas, que ajuda a aproveitar ao máximo a performance do motor 1.0 turbo de 130 cv.

Se você costuma andar em estrada, vai gostar de saber que o Peugeot 2008 GT Hybrid faz cerca de 9 km/l na cidade e 13 km/l na estrada com etanol. Com gasolina, os números sobem um pouquinho, alcançando 9,6 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada. Afinal, quem não gosta de um carro econômico?

E tem mais: durante o mês de setembro, o 2008 GT Hybrid está com condições especiais para o pessoal com deficiência (PcD). O modelo pode ser adquirido com isenção de impostos, como o IPI, além de um bônus de fábrica. Para quem se encaixa nesse público, fica bem mais acessível, saindo de R$ 179.990 para R$ 157.965 — uma diferença que dá para usar em uma boa viagem.

Entre janeiro e agosto de 2025, foram emplacadas 8.227 unidades do 2008, mas ele ficou atrás de gigantes como o Volkswagen T-Cross e o Hyundai Creta, que dominaram as vendas.

O modelo está disponível em várias cores, como Preto Perla Nera e Branco Nacré, e tem um interior que chama atenção: painel digital de 10 polegadas e uma central multimídia de 10,3 polegadas com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Pra quem ama tecnologia, isso é um verdadeiro convite para pegar a estrada.

Além disso, vem recheado de segurança: são seis airbags, teto solar panorâmico e um pacote ADAS que inclui assistente de faixa, detector de fadiga e alerta de colisão. Para quem passa muitas horas ao volante, essas características fazem toda a diferença no dia-a-dia.

É sempre bom ver como a tecnologia e a sustentabilidade estão se unindo no mundo automotivo, e o Peugeot 2008 GT Hybrid é um ótimo exemplo disso!