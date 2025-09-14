Transporte elétrico pode ser 73,6% mais barato que gasolina

A economia ao dirigir carros elétricos no Brasil está se tornando mais clara a cada dia. Com as recentes quedas nos preços da energia elétrica, muitos motoristas já perceberam que optar por um elétrico pode ser uma jogada inteligente para o bolso. Em agosto, o país até registrou uma deflação de 0,11%, puxada por uma redução de 4,21% nos custos da energia residencial. Isso impacta diretamente quanto gastamos para nos mover.

Os números ajudam a ilustrar a diferença. O preço médio do quilowatt-hora (kWh) está em R$ 0,80, enquanto a gasolina custa cerca de R$ 6,17 por litro. Se você está pensando em trocar de carro, é bom considerar esses dados. Com uma bomba de gasolina na mão, imagine quanto gasta para abastecer um carro a combustão com um tanque de 55 litros, por exemplo. Se o consumo médio for de 10 km/l, você vai desembolsar cerca de R$ 339,35 para abastecer, o que dá uns R$ 0,617 por quilômetro.

Agora, pense em dirigir um Volvo EX30, que é um dos elétricos mais vendidos de 2025. Para carregar totalmente seu tanque, você gastaria apenas R$ 55,20, resultando em R$ 0,163 por quilômetro. Isso significa que dirigir um EX30 é até 73,6% mais barato do que optar por gasolina! Imagine fazer uma viagem longa e gastar muito menos para chegar ao destino?

Vale lembrar que carros elétricos não oferecem apenas economia. Eles são menos poluentes, ajudam a reduzir o barulho nas cidades e têm uma infraestrutura de recarga em expansão. É como se você pudesse rodar por rodovias com 75 eletropostos gratuitos da Volvo, conectando mais de 29 mil km de estradas. Para quem ama dirigir, é um baita diferencial.

Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil, ressalta que economia é apenas uma parte da vantagem. A mudança na percepção sobre mobilidade traz mais conforto e menos impacto no ambiente. Ao pensar em manter o carro em casa, o custo por quilômetro continua competitivo. Os modelos EX30 Core e EX30 Plus mostram que rodar com um elétrico é uma realidade cada vez mais acessível.

Com essa combinação de economia e benefícios ambientais, os carros elétricos ganham força como a opção mais prática e interessante. Conduzir silenciosamente pelas ruas e ainda cuidar do planeta é uma experiência que muitos estão abraçando. Quem não quer entrar nesse bonde?