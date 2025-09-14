Crescimento de 60% na infraestrutura de recarga rápida em seis meses

O Brasil está vivendo uma fase de grande transformação com a mobilidade elétrica em franca ascensão. A infraestrutura de recarga vem se desenvolvendo para acompanhar o aumento da frota de veículos eletrificados. Agora, temos mais opções na hora de escolher um carro, mas ainda existem alguns obstáculos a serem superados, principalmente em questão de regulamentação e distribuição.

Até agosto de 2025, o Brasil tinha 16.880 pontos de recarga públicos e semipúblicos. Esse número cresceu 14% em apenas seis meses, já que em fevereiro tínhamos 14.827 eletropostos ativos. Se você já fez uma viagem longa em um carro elétrico, sabe como é importante ter um bom número de pontos de recarga ao longo do caminho.

A frota de veículos elétricos plug-in já alcançou 302.225 unidades. Desse total, 44,5% são veículos totalmente elétricos (BEV) e 55,5% são híbridos plug-in (PHEV). Isso significa que, em média, temos um eletroposto para cada 18 veículos, o que mostra a importância de uma rede de recarga bem distribuída para atender a todos os motoristas.

Um aspecto interessante é o crescimento dos carregadores rápidos (DC), que saltaram de 2.430 para 3.855 unidades em apenas seis meses, uma impressionante alta de 59%. Os carregadores lentos (AC), por sua vez, avançaram apenas 5%. Essa diferença mostra que estamos priorizando a infraestrutura para atender viagens mais longas e facilitar a vida dos motoristas.

Agora, quando falamos da distribuição desses eletropostos, a situação ainda é um pouco desigual. Temos 1.499 municípios com recarga disponível, com o Norte e Nordeste apresentando um crescimento acima da média nacional. O Sudeste continua liderando, com 8.035 pontos, ajudando a atender tanto quem dirige nas cidades quanto quem faz viagens intermunicipais.

Porém, os carregadores lentos ainda enfrentam alguns desafios regulatórios. Isso está ligado à demora na atualização da norma Ligabom, que regulamenta a segurança de recargas em edifícios. Muitos motoristas estão mais preocupados com a praticidade do que com a segurança, como é natural em um cenário tão dinâmico.

As vendas de veículos elétricos estão em alta também. Até agosto, foram vendidas 164,6 mil unidades, refletindo um crescimento de 50,7% em relação a 2024. Assim, a participação dos elétricos no mercado agora é de 11,8%. Esse crescimento, junto com a expansão da infraestrutura, está fortalecendo a transição energética do Brasil e contribuindo para uma economia de baixo carbono.

E se você é apaixonado por carros, sem dúvida já percebeu como essa revolução na mobilidade elétrica está transformando não apenas os caminhos, mas todo o nosso jeito de dirigir e viver ao volante.