Nissan Sentra Advance para PcD com desconto de R$ 37.500

O Nissan Sentra Advance está com condições especiais que vão deixar muita gente interessada. Antes de receber a nova geração, que promete um design repaginado em 2026, a gente pode encontrar essa versão com preços bem atrativos, especialmente para as pessoas com deficiência (PcD). A boa notícia é que essas alterações têm feito o carro se destacar no mercado.

Falando em condições para PcD, quem se encaixa nos requisitos legais pode usufruir de vendas diretas com isenção total do IPI e ainda contar com um bônus de fábrica. Isso significa que é possível sair de uma concessionária da Nissan com um carro novinho e economizar uma boa grana, como se fosse uma promoção imperdível!

Para quem já está pensando em adquirir o Sentra, é bom saber que nas concessionárias é possível consultar os documentos necessários, prazos e também as opções de financiamento disponíveis. Assim, tudo fica mais fácil e acessível, né?

E se tem uma informação que vale a pena destacar, é que a isenção de IPI é direcionada não só a pessoas com deficiência física, mas também a quem tem deficiência auditiva, visual, intelectual severa ou profunda, e até transtorno do espectro autista. E o benefício é válido para a compra de um carro a cada três anos, enquanto motoristas profissionais têm essa chance a cada dois anos.

No caso do Sentra, o desconto incrível vale para veículos com motor de até 2.0 litros. Este modelo também precisa ter pelo menos quatro portas, fazer uso de combustível renovável e pode ser flex, híbrido ou elétrico. Muito legal, não?

O preço sugerido da versão de entrada Advance 2.0 CVT é de R$ 174.490,00. Mas, se você é PcD e atende aos critérios, pode levar para casa por R$ 136.990,00. Isso significa uma economia de R$ 37.500,00, já considerando a isenção de IPI e os bônus oferecidos. Uma chance dessas aparece raramente, e com esse alerta, quem planeja renovar o carro não vai querer deixar passar.

Nos primeiros oito meses de 2025, o Sentra vendeu 3.315 unidades. É relevante notar que o Toyota Corolla ainda lidera o segmento com 24.484 emplacamentos, seguido pelo BYD King, que emplacou 8.307 unidades. A competição tá acirrada!

E para quem curte um motor com bom desempenho, todas as versões do Sentra têm motor 2.0 aspirado, entregando 151 cv de potência e 20 kgfm de torque. O câmbio automático do tipo CVT simula oito marchas e o carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 9,4 segundos. Para quem gosta de acelerar e sentir a adrenalina, é uma configuração bastante interessante.

Em termos de conforto e tecnologia, o Sentra não decepciona. Ele vem com rodas de liga leve diamantadas de 17″, central multimídia com tela de 8″, rádio, entrada auxiliar, USB e compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay. Além disso, o sistema de som com seis alto-falantes e ar-condicionado digital Dual Zone fazem toda a diferença no dia a dia.

Portanto, se você está de olho em um novo carro e quer aproveitar as condições especiais do Nissan Sentra Advance, vale a pena conferir! Esse modelo promete não só conforto, mas também um bom custo-benefício, principalmente para quem se enquadra nos benefícios oferecidos. É uma ótima hora para fazer um test-drive e sentir na prática tudo o que o Sentra tem a oferecer!