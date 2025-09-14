Motos mais vendidas até 13 de setembro de 2025 – Fipe Carros

Até o dia 13 de setembro, a Honda CG 160 continua como a campeã entre as motos mais vendidas do Brasil. Com 21.141 unidades emplacadas, esse resultado representa um crescimento de 11% em comparação ao período anterior. Não dá pra negar que a CG é uma verdadeira linha de frente quando o assunto é popularidade.

Em segundo lugar, a Honda Biz fez bonito, somando 10.797 vendas e uma alta de 10% em relação ao mês passado. Essa moto é um clássico e quem já experimentou sabe como é confortável para o dia a dia. Logo atrás, a Pop 110i garantiu a terceira colocação com 9.790 unidades; impressionante o aumento de 25% que ela teve!

Fechando o top quatro, temos a Honda NXR 160 Bros, que registrou 8.458 emplacamentos, com um crescimento de 13% em comparação com agosto. Essa moto é perfeita para quem adora pegar uma estrada de terra e aproveitar a natureza.

No quinto lugar, aparece a Sport 110i, que emplacou 4.778 motos e é a primeira representante de outra marca a entrar na lista. Logo depois dela, a Yamaha YBR 150 se destacou com 3.783 vendas, um crescimento modesto de 7% desde o mês anterior. É uma escolha popular entre quem busca um pouco mais de desempenho.

Na sequência, a Honda CB 300F ocupa a sétima posição com 2.796 unidades emplacadas. A Honda PCX 160 está em oitavo lugar, contabilizando 2.332 vendas, enquanto a Shineray XY 125 vem na nona posição, com 2.094 unidades. Para fechar o ranking das dez mais, a Yamaha Fazer 250 aparece com 2.081 emplacamentos.

Esses números mostram como as motos estão dominando as ruas brasileiras e satisfazendo as necessidades de quem busca praticidade sem abrir mão do conforto. Afinal, quem não gosta de sentir o vento no rosto durante um passeio de moto, não é mesmo?