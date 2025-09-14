Carros mais vendidos até 13 de setembro de 2025 segundo a Fipe

A Fiat Strada continua firme e forte na liderança do ranking de vendas no Brasil até o dia 13 de setembro. Com 5.913 unidades vendidas, a picape, produzida em Betim (MG), mostra como conquistou o coração dos brasileiros. O Hyundai HB20 abre a sequência em segundo lugar, com 5.063 emplacamentos, segundo os números da Fenabrave.

Logo atrás, vem o Volkswagen Polo, que contabilizou 4.576 unidades. Não dá pra esquecer do Fiat Argo, que também fez bonito com 3.243 emplacamentos. Entre os SUVs, o destaque vai para o Toyota Corolla Cross, que lidera a categoria com 3.202 veículos licenciados. Mesmo com o Hyundai Creta logo em seguida, com 2.789 unidades, dá pra ver que a oferta de opções está crescendo.

O Volkswagen T-Cross não fica muito atrás, registrando 3.202 unidades vendidas. Mas já começa a sentir o impacto do novo Volkswagen Tera, que está colando na classificação com 2.608 vendas, só 24 unidades a menos! O Chevrolet Tracker ocupa a quinta posição no grupo de SUVs, vendido 2.562 vezes.

E falando em sedãs, o Chevrolet Onix Plus se destaca como o mais vendido do Brasil, acumulando 2.136 emplacamentos e ocupando a 14ª posição geral. O Hyundai HB20S, que costumava brilhar nessa categoria, perdeu um pouco de espaço e ficou em segundo, com 1.958 unidades.

Algumas curiosidades: até o momento, o Jeep Renegade está ultrapassando o Compass, com apenas 5 unidades de diferença entre eles. Já a Fiat Toro, que estreia na linha 2026, também está fazendo barulho, com 2.127 emplacamentos. Entre as picapes médias, a Toyota Hilux continua como a campeã, com 1.804 unidades licenciadas.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em setembro

Fica a expectativa para os próximos meses, com novos lançamentos e mudanças na preferência do consumidor. O mercado automotivo brasileiro está sempre em movimento, e qualquer surpresa pode acontecer. É bom ficar de olho nas novidades e nos modelos que estão se destacando. Afinal, quem não ama saber qual é o carro do momento na estrada?