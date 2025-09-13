Corinthians derrota Fluminense e avança no Brasileirão

O Corinthians venceu o Fluminense por 1 a 0 neste sábado (13), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no Maracanã. O gol decisivo foi marcado por André Ramalho, que aproveitou uma cobrança de falta precisa de Matheuzinho, aos 28 minutos do segundo tempo.

O jogo teve um desempenho técnico abaixo do esperado, com ambas as equipes escalando muitos jogadores reservas. Isso se deveu ao planejamento para os compromissos na Copa Sul-Americana, além da necessidade de descansar os titulares. Com a vitória, o Corinthians subiu para o 9º lugar na tabela, somando 29 pontos. Já o Fluminense caiu para o 10º lugar, com 28 pontos, refletindo campanhas irregulares nas últimas rodadas.

O primeiro tempo foi marcado por poucas emoções e finalizações perigosas. A principal chance do primeiro tempo foi do Fluminense, quando Cano cabeceou e o goleiro Hugo Souza fez uma defesa importante. Na etapa complementar, o Fluminense pressionou mais em busca do empate, mas encontrou dificuldades para finalizar com eficácia. O Corinthians, por sua vez, conseguiu se defender bem após o gol e optou por explorar os contra-ataques, mas sem concreteza.

O gol da vitória ocorreu quando Matheuzinho, do Corinthians, conseguiu abrir espaço na lateral direita e cobrou a falta com precisão. A bola desviou levemente em André Ramalho, enganando o goleiro Fábio do Fluminense. Após sofrer o gol, o Fluminense tentou reagir, mas não conseguiu criar grandes oportunidades, enquanto o Corinthians mantinha o controle da partida.

Durante o jogo, ambas as equipes realizaram várias mudanças em seus elencos: o Fluminense trouxe Soteldo, Riquelme e John Kennedy, enquanto o Corinthians fez as entradas de Talles Magno, Ángel Romero, Hugo Maycon e Yuri Alberto. O confronto foi marcado por uma distribuição de cinco cartões amarelos entre os jogadores, evidenciando as muitas faltas e disputas intensas no meio de campo.

Agora, o Fluminense se prepara para enfrentar o Lanús na próxima terça-feira (16), às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul), pela Copa Sul-Americana. O Corinthians, por sua vez, enfrentará o Sport no domingo (21), às 16h30, na Ilha do Retiro, em Recife, pelo Campeonato Brasileiro.