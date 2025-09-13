Mulher fica ferida em acidente de trânsito em Ponta Grossa

Na noite deste sábado, 13 de setembro, ocorreu um acidente de trânsito em Ponta Grossa, por volta das 21h. A colisão envolveu dois veículos em um cruzamento localizado na Avenida Bispo Dom Geraldo Pellanda com a Rua Rodolfo Serzedelo.

Conforme os relatos, um Citroën Aircross, que subia a Rua Rodolfo Serzedelo, colidiu com um Volkswagen Santana que seguia em direção ao centro da cidade. No Volkswagen, estava um jovem de 20 anos. Embora a batida tenha sido significativa, ele não sofreu ferimentos graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro, mas o jovem optou por não ser encaminhado para o hospital.

No Citroën, viajavam um homem de 48 anos e sua esposa, de 51 anos. O motorista saiu ileso, mas a passageira precisou de atendimento médico. Ela foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Unimed com ferimentos moderados, porém sem risco à vida.

O acidente destaca a importância da atenção redobrada em cruzamentos movimentados. As autoridades reforçam a necessidade de seguir as regras de trânsito e manter a cautela em vias onde há grande fluxo de veículos.