Mulher fica ferida em acidente de trânsito em Ponta Grossa

Autor Diogo Sobral
Colisão entre veículos deixa mulher ferida em Ponta Grossa

Na noite deste sábado, 13 de setembro, ocorreu um acidente de trânsito em Ponta Grossa, por volta das 21h. A colisão envolveu dois veículos em um cruzamento localizado na Avenida Bispo Dom Geraldo Pellanda com a Rua Rodolfo Serzedelo.

Conforme os relatos, um Citroën Aircross, que subia a Rua Rodolfo Serzedelo, colidiu com um Volkswagen Santana que seguia em direção ao centro da cidade. No Volkswagen, estava um jovem de 20 anos. Embora a batida tenha sido significativa, ele não sofreu ferimentos graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro, mas o jovem optou por não ser encaminhado para o hospital.

No Citroën, viajavam um homem de 48 anos e sua esposa, de 51 anos. O motorista saiu ileso, mas a passageira precisou de atendimento médico. Ela foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Unimed com ferimentos moderados, porém sem risco à vida.

O acidente destaca a importância da atenção redobrada em cruzamentos movimentados. As autoridades reforçam a necessidade de seguir as regras de trânsito e manter a cautela em vias onde há grande fluxo de veículos.

