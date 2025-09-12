Haval H9 esgota lote promocional ao vender 600 unidades em 7 horas

O Haval H9 chegou com tudo aqui no Brasil e já está dando o que falar! Esse novo SUV da GWM fez um sucesso danado e esgotou rapidamente seu lote especial de lançamento. Em apenas sete horas, cerca de 600 unidades foram vendidas, superando até as expectativas da marca. Para quem estava se preparando para a compra, é bom ficar ligado: o preço começou a ser reajustado e agora parte de R$ 319 mil, bem antes do que se esperava.

Mesmo com esse ajuste, o H9 ainda entrega um bom custo-benefício comparado aos concorrentes. Para se ter uma ideia, a Toyota Hilux SW4 SRX Platinum e o Chevrolet Trailblazer High Country estão bem acima, custando na faixa de R$ 412 mil e R$ 411 mil, respectivamente. Então, a GWM está realmente apostando na economia para conquistar o mercado.

### Desempenho e motor

Agora, vamos falar um pouco sobre o motor. O Haval H9 vem equipado com um motor 2.4 turbodiesel que gera 184 cv e um torque de 48,9 kgfm. Isso garante uma aceleração de 0 a 100 km/h em 12 segundos e uma velocidade máxima de 165 km/h. E se você é do tipo que gosta de pegar a estrada, ele faz até 10,4 km/l, o que dá aquele alívio no bolso na hora de abastecer.

### Design e conforto

O design do SUV é bem chamativo, com linhas retas e uma inspiração que lembra os modelos da Land Rover. Vale a pena destacar que o que parece ser um estepe na traseira é, na verdade, um porta-objetos, uma solução prática. Outro detalhe interessante é a suspensão: a dianteira é independente do tipo duplo A e a traseira possui eixo rígido five-link. Sem contar com os faróis Full LED e todos os mimos como teto solar panorâmico e estribo retrátil. Quem dirige em estradas irregulares sabe como esses detalhes fazem diferença na experiência ao volante.

### Interior recheado de tecnologia

O interior do H9 está bem equipado! Os bancos dianteiros vêm com massagem, aquecimento e ventilação — perfeito para longas viagens. E uma tela digital de 10,25″ junto com uma central multimídia de 14,6″ que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, tudo isso para deixar sua playlist ao alcance fácil. Ah, e para os amantes de música, o sistema de som de 640 W promete agradar bastante.

### Espaço e segurança

Com 4,95 m de comprimento, 1,97 m de largura e 2,85 m de entre-eixos, o H9 é o maior da categoria. Ele acomoda até sete pessoas confortavelmente, e o porta-malas é bem generoso: são 88 litros com todos os assentos ocupados, mas que podem ser ampliados para até 1.580 litros ao rebater a terceira fileira. E quem dirige em cidades lotadas vai valorizar a segurança, pois vem com seis airbags e um pacote de assistência ao motorista que inclui frenagem autônoma e controle de cruzeiro adaptativo.

Com tudo isso, o H9 pesa 2.525 kg e tem uma capacidade de imersão de até 800 mm. Além disso, a GWM oferece uma garantia de 10 anos, que é a mais longa do segmento. É um combo e tanto para quem busca um SUV robusto e cheio de recursos!