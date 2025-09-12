Notícias

Idoso busca vira-lata caramelo que o ajudou a superar luto

Autor Diogo Sobral
Idoso procura vira-lata caramelo que o ajudou a superar luto em Campo Grande
Bili tem a pelagem caramelo-escuro, com manchas brancas na região do peito e rabo preto (Foto: Reprodução/Arquivo pessoal)

Um idoso de 77 anos, conhecido como Gaudilei Barbosa, que atende pelo apelido de Lelei, está em busca de seu cachorro de apoio emocional, Bili, um vira-lata caramelo de porte médio. O cão desapareceu na última terça-feira, dia 9, na Rua Aparecida Cavaleti Neves, no bairro Vila Flório, em Campo Grande. Bili, que tem apenas oito meses, foi um presente da filha de Lelei, Andrea Barbosa, para ajudá-lo a lidar com a dor da perda de outro filho, que faleceu em abril de 2020.

Após perceber que Bili não estava mais em casa, Lelei saiu pelas ruas do bairro à procura do pet, mas não obteve sucesso. A situação tem deixado o idoso muito triste. “Ele está inconsolável desde que o cachorro sumiu”, relata Andrea. Ela explica que o pai vive sozinho e a companhia de Bili é essencial para seu bem-estar emocional.

A família está pedindo ajuda da comunidade para encontrar o animal. Eles estão dispostos a receber qualquer informação sobre o paradeiro de Bili. Caso alguém tenha visto o cachorro ou tenha informações que possam ajudar na busca, é possível entrar em contato pelo WhatsApp no número (67) 9103-0079.

A expectativa é que, com a ajuda da comunidade, Lelei possa reencontrar seu amado companheiro e assim ter um alívio em seu momento de luto.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

