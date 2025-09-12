Idoso busca vira-lata caramelo que o ajudou a superar luto

Um idoso de 77 anos, conhecido como Gaudilei Barbosa, que atende pelo apelido de Lelei, está em busca de seu cachorro de apoio emocional, Bili, um vira-lata caramelo de porte médio. O cão desapareceu na última terça-feira, dia 9, na Rua Aparecida Cavaleti Neves, no bairro Vila Flório, em Campo Grande. Bili, que tem apenas oito meses, foi um presente da filha de Lelei, Andrea Barbosa, para ajudá-lo a lidar com a dor da perda de outro filho, que faleceu em abril de 2020.

Após perceber que Bili não estava mais em casa, Lelei saiu pelas ruas do bairro à procura do pet, mas não obteve sucesso. A situação tem deixado o idoso muito triste. “Ele está inconsolável desde que o cachorro sumiu”, relata Andrea. Ela explica que o pai vive sozinho e a companhia de Bili é essencial para seu bem-estar emocional.

A família está pedindo ajuda da comunidade para encontrar o animal. Eles estão dispostos a receber qualquer informação sobre o paradeiro de Bili. Caso alguém tenha visto o cachorro ou tenha informações que possam ajudar na busca, é possível entrar em contato pelo WhatsApp no número (67) 9103-0079.

A expectativa é que, com a ajuda da comunidade, Lelei possa reencontrar seu amado companheiro e assim ter um alívio em seu momento de luto.