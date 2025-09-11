Virgínia Rosa volta à TV em ‘Coração Acelerado’, novela da Globo

Após seis anos longe das novelas, a atriz Virgínia Rosa está de volta à televisão. Ela fará parte da nova novela Coração Acelerado, que deve estrear em janeiro de 2026 na TV Globo. A trama sucederá Dona de Mim e se ambientará no universo da música sertaneja.

A história, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, se concentra na vida de jovens mulheres que buscam a fama no cenário sertanejo, lidando com os desafios e concorrências típicos dessa profissão. As protagonistas da novela serão Isadora Cruz, conhecida como Agrado, e Gabz, interpretando Eduarda.

No núcleo central da trama, Letícia Spiller viverá a mãe de Agrado, uma mulher de origem humilde que abandonou seu sonho de se tornar cantora após enfrentar dificuldades em sua cidade natal, a fictícia Bom Retorno, em Goiás. Cabe à filha, Agrado, a tarefa de seguir os passos da mãe e buscar o estrelato.

O elenco é formado por grandes nomes da televisão brasileira. Filipe Bragança interpretará o herói da história, enquanto Antonio Calloni será seu pai. Isabelle Drummond dará vida a Naiane, uma influenciadora digital que é filha da vilã Zilá, papel de Leandra Leal. Diego Martins também fará parte desse núcleo.

A atriz Ramille, conhecida por seu papel em Vale Tudo, aparecerá como Cinara, ligada a Alaorzinho, interpretado por Daniel de Oliveira. Marcos Caruso será Alaor, pai de Alaorzinho. Thomás Aquino fará o papel de Roney Soares, um empresário do setor musical que complicará a vida das protagonistas, e Guito, famoso por sua atuação em Pantanal, interpretará um músico tradicionalista que resiste às mudanças no sertanejo. Outros nomes importantes no elenco incluem Luiz Henrique Nogueira, Evaldo Macarrão e Gabriel Godoy.

Além do elenco fixo, a novela contará com participações especiais de artistas do sertanejo. Ana Castela, Maiara e Maraisa aparecerão como elas mesmas, participando de shows e interagindo com as personagens de Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz. As cantoras farão parte da trama até os últimos capítulos.

Para dar autenticidade à produção, parte da equipe de direção viajou até Goiás em busca de cenários que se adequem ao clima sertanejo da novela. Cidades como Goiânia e Pirenópolis foram escolhidas como locações, o que promete enriquecer a narrativa e aproximar o público do universo musical da trama.