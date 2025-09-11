André Mattos retorna às novelas da Globo em Três Graças

Após um longo afastamento de duas décadas, André Mattos retorna ao horário nobre da TV Globo. O ator faz parte do elenco da nova novela “Três Graças”, que será exibida às 21h e é escrita por Aguinaldo Silva, em colaboração com Virgílio Silva e Zé Dassilva. A direção artística é de Luiz Henrique Rios.

Na trama, André Mattos interpretará o delegado Jairo Barroso, que será uma figura central no núcleo policial, atuando ao lado do investigador Paulinho Reitz, interpretado por Rômulo Estrela, e de sua estagiária Juquinha, interpretada por Gabriela Medvedovski. Em entrevistas sobre sua volta, André destacou a boa química com os colegas de elenco, ressaltando a sensibilidade de Rômulo e o talento de Gabriela. Ele comentou que a interação entre eles tem sido muito positiva, tanto nas gravações quanto nas conversas informais.

André Mattos, que ficou afastado das novelas da Globo desde sua atuação em “Senhora do Destino” (2004), onde interpretou o emblemático Madruga, agora se junta a um time talentoso para contar uma nova história que explora questões atuais.

### A trama de “Três Graças”

A novela gira em torno da protagonista Gerluce, vivida por Sophie Charlotte, que é cuidadora de Josefa, interpretada por Arlete Salles, mãe de Arminda, papel da atriz Grazi Massafera. Ao se integrar à família, Gerluce descobre que Arminda e seu amante, Santiago Ferrette, interpretado por Murilo Benício, estão envolvidos em um esquema de falsificação de medicamentos. Essa fraude representa uma grave ameaça à saúde de muitas pessoas, incluindo a própria mãe de Gerluce.

A história promete abordar temas sociais e morais importantes, como:

– A luta entre o bem e o mal;

– O combate à corrupção que afeta os mais vulneráveis;

– O drama de uma mulher buscando justiça para proteger sua comunidade e sua família.

Aguinaldo Silva, o autor, afirmou que a intenção é criar uma narrativa que ressoe com a realidade dos brasileiros. Ele enfatizou que “Três Graças” é uma novela popular que retrata o cotidiano, mostrando personagens que enfrentam desafios diários, como os que acordam cedo para trabalhar.

### Bastidores e elenco

Essa produção marca o retorno de Aguinaldo Silva ao horário nobre após seis anos de ausência. Conhecido por suas tramas envolventes e personagens marcantes, ele retorna em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva.

O elenco é composto por uma série de artistas renomados, incluindo Marcos Palmeira, Andréia Horta, Fernanda Vasconcellos, Alanis Guillen, Juliano Cazarré, Barbara Reis, Leandro Lima, Amaury Lorenzo, Carla Marins, Paulo Mendes e Daphne Bozaski. A trama também contará com participações especiais dos cantores Xamã e Belo.

“Três Graças” está programada para estrear em 20 de outubro, substituindo o remake de “Vale Tudo”. A expectativa é que a novela mantenha a tradição da Globo em trazer histórias impactantes no horário nobre, equilibrando elementos de drama social, romance, mistério e humor.