Fiat concede desconto de R$ 38.600 na Toro Ranch 2026 para CNPJs

A Fiat Toro Ranch 2026 chegou com tudo e algumas mudanças bem legais, especialmente no design. Agora, a picape exibe uma grade totalmente nova, que faz um aceno para outros modelos da marca, como o Grande Panda europeu. Essa versão topo de linha traz o maior número de itens de série entre todas as opções da Toro, pensando na galera que gosta de conforto e tecnologia a bordo.

Se você está de olho na Toro Ranch Turbo Diesel 2.2 (ano/modelo 2025/2026), tem uma promoção imperdível até o dia 30 de setembro. O modelo, na cor Branco Polar e sem opcionais, pode ser levado para casa por R$ 189.890,00. Uma boa baixa dos R$ 228.490,00 originais, mas vale lembrar que essa promoção só é válida para vendas diretas a microempresas e produtores rurais com CNPJ ativo.

Falando um pouco mais sobre o motor, a Toro Ranch vem equipada com um robusto motor 2.2 turbodiesel de quatro cilindros, que entrega 200 cv e 45,9 kgfm de torque. Esse conjunto, em parceria com a transmissão automática de nove marchas, proporciona uma performance bastante eficiente, com tração nas quatro rodas. Para quem geralmente pega estrada, é animador saber que na cidade a picape faz em média 10,2 km/l, enquanto na estrada, essa média aumenta para cerca de 13 km/l. E quem não gosta de um carro que faz economia, né?

Como é um facelift, as dimensões da nova Toro não mudaram muito. O comprimento aumentou só 0,9 cm, devido ao novo design dos para-choques. Para você ter uma noção, ela ainda fica entre os modelos compactos, como a Strada e a Saveiro, e as mais robustas, como a Hilux e a Ranger. Ela é 95 cm mais longa que a Strada, mas ainda é 38 cm menor que a Hilux, o que a torna ideal para quem busca um meio-termo.

Vale destacar que, segundo a Fenabrave, a Fiat Toro foi a picape intermediária mais vendida entre janeiro e agosto de 2025, com 30.501 unidades emplacadas. A competição é acirrada, com a Ram Rampage e a Chevrolet Montana na sequência, mas a Toro segue firme no mercado.

A Toro Ranch 2026 ainda traz um monte de itens bacanas, como uma central multimídia de 10,1” com Android Auto e Apple CarPlay. Tem também sistemas ADAS para segurança, bancos de couro com detalhes em marrom, e acabamentos cromados que dão um toque de sofisticação. Não podemos esquecer do seletor de tração 4WD e do controle de descida que ajudam muito em terrenos mais difíceis.

Em resumo, a Fiat Toro Ranch 2026 se apresenta como uma opção bem interessante para quem procura uma picape com estilo, conforto, e tecnologia. Com esse preço promocional, pode ser uma ótima oportunidade para quem está pensando em trocar de carro!