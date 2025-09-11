Ex-peões de A Fazenda competem no “Acerte ou Caia!” domingo

A contagem para a estreia da 17ª temporada de A Fazenda, que ocorrerá na segunda-feira, dia 15 de setembro, na emissora RECORD, está a todo vapor. Neste fim de semana, a atração “Acerte ou Caia!” promete esquentar ainda mais os ânimos dos fãs do programa. O desafio será exibido no domingo, dia 14 de setembro, a partir das 17h, e contará com a participação de 11 ex-participantes do reality.

Os competidores terão a chance de testarem suas habilidades em jogos que exigem memória, agilidade e coragem, com a possibilidade de ganhar prêmios que podem chegar a R$ 300 mil. O humorista Tom Cavalcante ficará responsável pela apresentação, trazendo uma mistura de risadas e tensão, já que apenas um dos participantes sairá vencedor, enquanto os demais podem se diversões no divertido buraco do cenário.

Entre os nomes de destaque, está Jaquelline Grohalski, vencedora da 15ª edição do programa, e o comediante Rico Melquíades, campeão da 13ª temporada. Lucas Selfie, que participou da 12ª edição e atualmente é apresentador digital do reality, também marcará presença.

Além dos campeões, figuras polêmicas e marcantes do programa também estão na lista de participantes. Confirmaram presença Solange Gomes (A Fazenda 13), Stéfany Bays (A Fazenda 12), João Zoli (A Fazenda 10) e Nadja Pessoa, que participou de duas edições, a 10 e a 15.

Outros nomes notáveis incluem Lipe Ribeiro (A Fazenda 12), Jorge Souza (A Fazenda 11), Vini Buttel (A Fazenda 14) e Ana Markun, que fez parte da 4ª temporada, exibida em 2011. O evento pretende relembrar momentos inesquecíveis que se tornaram virais e impactaram a cultura pop da televisão nos últimos dez anos.

Produzido pela Boxfish e dirigido por David Feldon, “Acerte ou Caia!” é parte da programação dominical da emissora e estará disponível na íntegra no RecordPlus, a plataforma de streaming da RECORD. Essa iniciativa faz parte da estratégia da emissora de engajar o público antes da nova temporada do seu reality rural mais famoso, que já está no ar há mais de 15 anos e se tornou um dos principais produtos de entretenimento da televisão brasileira.