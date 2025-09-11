Toyota aumenta preços do Corolla 2026 em até R$ 2.900

Recentemente, surgiu uma notícia que deixou os apaixonados por carros um tanto preocupados: o Toyota Corolla, aquele sedã que faz sucesso em nosso Brasil, ficou mais caro. Dependendo da versão, os preços subiram até R$ 2.900. Uma pena, né? Porém, tem uma pequena luz no fim do túnel: a versão Altis Hybrid Premium 1.8 manteve seu preço em R$ 199.990, ainda bem abaixo do teto de isenção para PcD, que é de R$ 200 mil.

### Mudanças na Linha 2026

A linha 2026 do Corolla traz uma novidade interessante: a versão GLi 1.8 Hybrid CVT, que chega no mercado custando R$ 189.000. Essa opção está disponível no configurador online da Toyota. Antes, a versão XEi 2.0 CVT custava R$ 168.890, mas agora saiu das concessionárias por R$ 171.590, com um aumento de R$ 2.700. Quem já dirigiu um Corolla sabe que esse valor extra muitas vezes se traduz em conforto e tecnologia.

### Aumento nos Preços das Versões

O carro não é só caro, mas tá ficando mais caro mesmo. A versão Altis Premium 2.0 CVT, que antes custava R$ 196.590, agora está saindo a R$ 199.490, um aumento que pode fazer você pensar duas vezes antes de fechar negócio. E o modelo GR-Sport 2.0 CVT também sofreu um reajuste, passando de R$ 196.990 para R$ 199.790, ou seja, R$ 2.800 a mais no bolso. É um alerta para quem estava planejando investir no carro!

### Motorização e Itens de Série

Falando em novidade, não podemos deixar de mencionar os itens de série, que fazem a diferença no dia a dia. O Corolla vem equipado com sete airbags, uma tela multimídia de 10” com câmera de ré, além de faróis que acendem automaticamente. Quem costuma pegar estrada à noite sabe o quanto isso é prático! Também possui um painel digital de 12,3” e acabamentos internos que fogem da simplicidade, trazendo materiais em couro e sintético.

E quem gosta de tecnologia vai se surpreender com o que o carro oferece. Ar-condicionado digital e automático, rodas de liga leve de 17”, faróis altos automáticos e até sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. O pacote Toyota Safety Sense (TSS) também está lá, trazendo recursos como Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo e Assistente de Permanência em Faixa. Isso é um belo apoio para quem enfrenta o trânsito pesado do dia a dia!

### Motorização: Convencional e Híbrida

O Corolla não decepciona na parte de performance. Nas versões a combustão, ele vem com um motor 2.0 Dynamic Force que consegue arrancar até 175 cv ao usar etanol. Com uma transmissão CVT que simula 10 marchas, dá pra sentir que o carro tem um bom fôlego.

Se você é mais da pegada sustentável, as versões híbridas combinam o motor 1.8L de ciclo Atkinson flex, que gera 101 cv com etanol e 98 cv com gasolina, com um motor elétrico. Isso resulta em uma potência total de 122 cv, um conjunto que promete eficiência e economia de combustível — perfeito para quem faz muitas viagens curtas na cidade!

### Tabela de Preços Atualizada

Para facilitar, aqui está a tabela dos novos preços:

| Versões | Preço Antigo | Preço Atual | Reajuste |

|—————————|——————|——————|————|

| XEi 2.0 CVT | R$ 168.890,00 | R$ 171.590,00 | R$ 2.700,00|

| Altis Premium 2.0 CVT | R$ 196.590,00 | R$ 199.490,00 | R$ 2.900,00|

| GR-Sport 2.0 CVT | R$ 196.990,00 | R$ 199.790,00 | R$ 2.800,00|

| GLi 1.8 Hybrid CVT | R$ 189.000,00 | R$ 189.000,00 | R$ 0 |

| Altis Hybrid Premium 1.8 | R$ 199.990,00 | R$ 199.990,00 | R$ 0 |

Os apaixonados por carros certamente sentirão a diferença nesses valores, mas quando se trata de Toyota, muitos já sabem que o investimento em um Corolla vem com a garantia de qualidade e confiança. É isso que mantém muitos motoristas na estrada com um sorriso no rosto.