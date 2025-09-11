BMW desenvolve nova GS de menor cilindrada para 2025

A onda das motocicletas de média cilindrada está bombando no mundo das duas rodas. Com mais fabricantes apostando pesado nesse segmento, uma das novidades que está agitando a cena é a esperada F 450 GS da BMW.

Desde que o conceito da F 450 GS foi apresentado no Salão de Milão (EICMA) no ano passado, a expectativa só aumentou. Apesar de termos visto alguns detalhes vazados e ouvirmos rumores de que a moto estava a caminho, a BMW estava bem discreta. Mas as novidades podem estar prestes a se intensificar: informações dizem que a versão de produção da F 450 GS será revelada durante a EICMA deste ano!

Se você ainda não conhece a EICMA, é a feira de motos que acontece em Milão, onde todos os gigantes da indústria mostram suas inovações e tendências. É mais ou menos como ver o desfile de lançamento das últimas grandes novidades da moda, mas para motos.

Nos últimos tempos, a EICMA passou por um renascimento após a pandemia, e isso explica por que a BMW escolheu este evento para o lançamento da F 450 GS. Essa pode ser uma das motos mais importantes que a marca já lançou, e estamos todos curiosos para ver do que se trata.

O que podemos esperar da F 450 GS? Para começar, a moto deve vir equipada com um motor de dois cilindros de 450 cm³, desenvolvido pela própria BMW. Essa potência deve ficar em torno de 47,5 cv, ideal para quem possui licença intermediária na Europa. Além disso, vai ter suspensão dianteira e traseira ajustável, com um foco total para quem curte pegar estradas de terra e trilhas, como uma verdadeira GS.

Tem também um rumor circulando que a BMW poderia incluir a sua caixa de câmbio automatizada (ASA) nessa versão mais acessível. Mas será que isso não vai encarecer a moto? É uma dúvida que fica no ar, e só teremos resposta quando a apresentação oficial acontecer em cerca de dois meses.

Para os apaixonados por motos que, assim como eu, almejam pegar a estrada, essa F 450 GS promete ser uma opção bem interessante, tanto para uso urbano quanto para aventuras fora do asfalto. E quem não ama a adrenalina de descobrir novos caminhos em cima de uma máquina dessas?