Acidente de trânsito em PG deixa pessoa presa em carro

Um acidente de trânsito ocorreu no início da tarde desta quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025, na rua Coronel Dulcídio, uma via localizada na região central do município.

O acidente envolveu dois veículos: um carro modelo Duster e outro modelo Argo. Contabilizando os danos e ferimentos, uma das vítimas ficou presa dentro de um dos veículos após a colisão.

Para ajudar no resgate e na remoção da vítima, a equipe do Corpo de Bombeiros do 2º Batalhão de Bombeiros Militar foi acionada. O atendimento ocorreu rapidamente, com os bombeiros realizando esforços para retirar a pessoa que estava enclausurada. Mais informações sobre o estado das vítimas e as circunstâncias do acidente devem ser divulgadas em breve.

A colisão chamou a atenção de quem passava pelo local, e a situação gerou uma mobilização das autoridades competentes para o atendimento à ocorrência e a orientação do tráfego na área.