Honda WR-V estreia em 7 de outubro para concorrer com Yaris Cross

O Honda WR-V está de volta ao Brasil, agora em sua segunda geração. Esse SUV promete agitar o mercado dos compactos de entrada, batendo de frente com concorrentes como o Fiat Pulse, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tera e Renault Kardian. Com visão moderna e um espaço interno bem generoso, a Honda parece determinada a reconquistar os fãs.

Sob o capô, o WR-V vem equipado com um motor 1.5 flex aspirado de quatro cilindros. Ele entrega 126 cv com um torque de 15,8 kgfm, sempre junto ao câmbio automático CVT, que simula sete marchas. E aqui vai uma dica: quem já dirigiu em um trânsito pesado sabe como um câmbio esperto faz diferença, não é mesmo? E para os que já sonham em ser mais sustentáveis, a Honda planeja lançar uma versão híbrida flex, parte de um investimento robusto de R$ 4,2 bilhões em novas tecnologias até 2030.

Em termos de dimensões, o novo WR-V cresceu em relação à versão anterior. Agora ele mede 4,31 m de comprimento, 1,79 m de largura, 1,65 m de altura, e tem um entre-eixos de 2,65 m. O porta-malas, com capacidade para 458 litros, é ideal para viagens de fim de semana. E manter 22 cm de altura livre do solo é uma ótima pedida, especialmente quando você enfrenta ruas esburacadas ou quando a aventura exige um pouco mais de rampas.

Em uma notícia fresquinha, a apresentação oficial do Honda WR-V acontece no dia 7 de outubro, antes de brilhar no Salão do Automóvel de São Paulo em novembro de 2026. Ele vai se posicionar logo abaixo do HR-V, e promete conquistar espaço em um mercado que tá cada vez mais competitivo.

Produzido na fábrica de Itirapina (SP), o WR-V é o primeiro lançamento dentro do pacote de investimentos da Honda no Brasil, que inclui novos híbridos e uma renovação no HR-V. Esse alívio no bolso, com investimento de R$ 4,2 bilhões, mostra que a marca está firme na busca por inovação e expansão no nosso país.

Quanto aos preços, o WR-V estará disponível nas versões EX e EXL, com valores na faixa de R$ 120 mil a R$ 150 mil. Ambas as versões terão recursos de conforto e conectividade, mas a EXL traz uma pitada extra de tecnologia e segurança, para quem não abre mão de todos os mimos.

E falando em tecnologia, a central multimídia de 10,25” conta com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, o que facilita muito a vida. Acoplado a um painel digital de 7”, o modelo também vem com câmera de ré, seis airbags e controles de estabilidade. O ar-condicionado digital e as rodas de 16 a 17 polegadas completam o pacote. Na EXL, você ainda encontra assistência avançada Honda Sensing, bancos de couro e um carregador sem fio para celulares.

Com tudo isso, o WR-V promete não só ser uma ótima opção para o dia a dia, mas também oferecer conforto e tecnologia para todos os apaixonados por dirigir.