Nissan Sentra 2026 tem design revelado por autoridades chinesas

Já vimos o Nissan Sentra (ou Sylphy, como é chamado na China) rodando por aqui e pela América do Norte, mas agora ele teve seu visual revelado oficialmente. E não é que o lançamento vem logo após a apresentação do Toyota Corolla? Parece que as montadoras estão alinhadas!

Vamos falar um pouco sobre o design. Na frente, os faróis estão mais estreitos e foram conectados à grade, que se desfaz daquele famigerado formato em V que tanto marcou os Nissan de anos atrás. E se você olhar de lado, vai notar que, apesar do entre-eixos de 2,71 metros se manter, as novas portas e o caimento mais acentuado da carroceria a partir da coluna C dão uma sensação de dinamismo bem legal.

Agora, se você é fã de lanternas diferenciadas, vai curtir a traseira do Sentra. A lanterna grande atravessa toda a extensão do porta-malas e, pelo que parece nas fotos vazadas, ela tem um estilo translúcido. Seja como for, o carro ficou maior: agora são 4,65 m de comprimento, 1,44 m de altura e 1,82 m de largura. Isso é um aceno para quem busca mais espaço dentro da cabine!

Sentra 2026: O que sabemos até agora

As primeiras informações sobre essa nova geração começaram a aparecer no início do ano. A Nissan lançou um teaser mostrando um sedã que, na hora, ninguém sabia que se tratava do Sentra. Em agosto, o CEO da Nissan confirmou isso durante um jantar com a galera da concessionária nos EUA. Legal, né?

O vazamento do modelo chinês só ajudou a reforçar o que muitos já suspeitavam. Essa nova versão está com um design mais ousado, deixando pra trás aquelas linhas bem básicas das gerações anteriores.

O Sentra também vem com uma proposta de ser mais refinado, especialmente porque o compacto Versa deve focar em mercados emergentes, enquanto o Altima será descontinuado até o final deste ano. Portanto, todas as fichas estão sendo apostadas no Sentra.

Atualmente, o modelo vem com um motor 2.0 aspirado de quatro cilindros, que entrega bons 151 cv e um torque de 20 kgfm, associado a um câmbio CVT. Esse conjunto deve ser mantido, pelo menos nas versões de entrada da próxima geração. Afinal, nos EUA, a vibe por motores aspirados ainda é bem forte.

Mas, com tudo que temos visto sobre eletrificação, não seria uma surpresa se o Sentra trouxer o motor híbrido que seu irmão chinês, o Sylphy, já utiliza. Esse sistema e-POWER é bem interessante: lá, ele produz 136 cv, com um motor elétrico que cuida da tração enquanto o motor a combustão funciona apenas para gerar energia.

Por isso, fique ligado! O Sentra está chegando com tudo e prometendo primeiro conquistar as estradas com seu novo design e, quem sabe, um toque de tecnologia híbrida.

