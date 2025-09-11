Bete Mendes estreia em série de fantasia “Vermelho Sangue”

A atriz Bete Mendes, conhecida por seu talento nas artes cênicas, se prepara para um novo desafio no streaming. Após sua participação na série “Garota do Momento”, ela vai atuar em “Vermelho Sangue”, uma produção original do Globoplay que estreia no dia 2 de outubro. Esta série mistura elementos de fantasia, terror e romance, ambientada em um cenário fictício inspirado no Cerrado mineiro.

Na série, Bete Mendes interpretará Barbina, uma curandeira respeitada na cidade fictícia de Guarambá, que é guardiã de histórias ancestrais. Barbina é admirada pelos moradores por sua sabedoria, mas também tem um papel importante na vida de sua neta, Flora, interpretada por Alanis Guillen, que é uma das protagonistas da história.

A relação entre Barbina e Flora é complexa. Bete Mendes revelou que, embora as duas tenham uma forte conexão, elas enfrentarão conflitos. Enquanto Barbina tenta alertar Flora sobre os perigos que a cercam, Flora a vê como desatualizada e distante da realidade jovem. A trama se aprofunda ainda mais quando Flora se sente atraída por outras criaturas, o que gera mais tensão entre avó e neta.

A série explora um universo místico, tendo o lobo-guará como símbolo de Guarambá. Neste ambiente, o amor entre Luna, uma “lobimoça-guará” interpretada por Letícia Vieira, e a humana Flora se desenrola. Além do romance, a história é recheada de elementos sobrenaturais, incluindo vampiros como Michel, interpretado por Pedro Alves, e Celina, vivida por Laura Dutra. Essa mistura de mitologia brasileira, relacionamentos e dilemas modernos promete trazer uma nova abordagem ao gênero no audiovisual nacional.

O elenco conta com diversos nomes já conhecidos pelo público, como Heloísa Jorge, Rodrigo Lombardi, Alli Willow e Fafá Rennó, entre outros. A série é escrita por Claudia Sardinha e Rosane Svartman, com direção artística de Patricia Pedrosa e produção de Erika da Matta, sob a supervisão de José Luiz Villamarim.

A escolha de Guarambá como cenário reforça a importância de valorizar a identidade regional na dramaturgia brasileira e destaca o lobo-guará, uma espécie ameaçada de extinção, trazendo um significado mais profundo à história e à sua representatividade cultural.