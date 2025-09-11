Leapmotor B05 é apresentado e alcança 605 km de autonomia

A Leapmotor, fabricante chinesa de veículos elétricos, está apostando alto no seu novo hatch, o Lafa 5. Sabia que essa marca está parcialmente apoiada pela Stellantis? Pois é! O Lafa 5 foi apresentado na IAA Mobility 2025, em Munique, e já chegou chamando atenção pelo seu design esportivo e autonomia de até 605 km. A ideia deles é conquistar o coração dos jovens e expandir sua presença global.

Para você ter uma ideia do tamanho do carro, o Lafa 5 mede 4,43 m de comprimento, 1,88 m de largura e 1,52 m de altura, com uma distância entre-eixos de 2,735 m. Ele é construído sobre uma plataforma modular chamada LEAP 3.5, que também é utilizada no SUV B10, que já está confirmado para o Brasil. O hatch ainda contará com rodas de 19 polegadas e várias opções de cores que deverão agradar diferentes gostos.

Falando da estética, a dianteira é um show à parte! Uma faixa de LED conecta os faróis, enquanto o capô apresenta linhas marcantes e um para-choque robusto. As laterais têm maçanetas embutidas e contornos fluidos, tudo para melhorar a aerodinâmica. Já a parte traseira é mais minimalista, mas não menos atraente, com um spoiler no teto e lanternas contínuas.

Sob o capô, o Lafa 5 não decepciona. Ele vem equipado com um motor elétrico de até 160 kW (215 cv), alcançando uma velocidade máxima de 170 km/h. O peso do modelo varia entre 1.665 e 1.715 kg, e a bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP) oferece duas opções de autonomia: 515 km para a versão básica e 605 km na versão top de linha. E tem mais, você pode optar por um sensor LiDAR para sistemas avançados de condução inteligente.

A pré-venda do Lafa 5 começou na China em 2025, com lançamento oficial agora no quarto trimestre e as entregas programadas para o primeiro semestre de 2026. Eles estão quase finalizando as homologações necessárias para começar a comercializar o modelo.

A estratégia da Leapmotor é bem clara: posicionar o Lafa 5 contra concorrentes como o Volkswagen ID.3, BYD Dolphin, e Nio Firefly. Com um design pensado para o mercado europeu e o apoio da Stellantis, a marca quer realmente firmar presença fora da China, especialmente entre os jovens consumidores.

E não para por aí! Além do Lafa 5, a Leapmotor já tem sete modelos na sua linha, com mais de 328.000 unidades vendidas na China entre janeiro e agosto de 2025. O Lafa 5 será o oitavo e está projetado para chegar a mercados internacionais, incluindo uma expansão gradual no Brasil e Europa a partir de 2026.

São muitas promessas para um carro que já vem com tudo, né? Se você gosta de tecnologia e design arrojado, vale a pena ficar de olho nesse lançamento!