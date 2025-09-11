André Marques busca retorno à Globo com projeto em canal pago

Após um período afastado da televisão, André Marques está em negociações avançadas para retornar à Globo. Desta vez, a proposta é assumir um novo projeto em um dos canais pagos da emissora. Essa informação foi confirmada por fontes próximas ao apresentador.

Desde que saiu da TV aberta em 2022, André Marques manteve sua presença nas redes sociais e plataformas digitais, criando conteúdos próprios. Ele também recebeu propostas de outras emissoras, mas as negociações não avançaram. Agora, a chance de voltar a trabalhar com a Globo representa uma nova fase em sua carreira profissional.

André tem se dedicado a seu canal no YouTube, que conta com quase 80 mil inscritos. Desde sua saída da TV, ele tem publicado vídeos com temas variados, apoiando sua interação com o público. Em abril deste ano, participou do especial em comemoração aos 60 anos da Globo, onde fez um reencontro nostálgico com o programa “Vídeo Show”, no qual se destacou por mais de uma década. Essa participação reacendeu o carinho dos fãs e levantou especulações sobre seu retorno à emissora.

A trajetória de André Marques na Globo começou em 1995, quando ele interpretou o memorável personagem Mocotó na novela “Malhação”. O sucesso de seu papel na trama juvenil consolidou sua carreira na dramaturgia. Com o tempo, ele se afastou da atuação e migrou para a apresentação, passando por programas de grande sucesso como:

– Vídeo Show

– Video Game Verão

– Superstar

– The Voice Brasil, The Voice+ e The Voice Kids

– No Limite

– É de Casa

O programa “Vídeo Show” foi crucial para a consagração de André como apresentador. Nele, ele se tornou um dos rostos mais queridos do público, especialmente durante as tardes. Seu retorno à Globo, agora em um novo formato, é aguardado com expectativa pelos fãs do apresentador e telespectadores em geral.