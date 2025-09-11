Xpeng obtém licença para carro voador nos Emirados Árabes

A corrida por carros voadores está esquentando com a entrada da Xpeng Aeroht, uma divisão da gigante chinesa Xpeng. Eles conseguiram uma licença especial nos Emirados Árabes Unidos, permitindo que avancem com os testes e busquem um lugar ao sol no mercado global.

A autorização foi dada para o Land Aircraft Carrier, um modelo modular que transforma a Xpeng na primeira empresa chinesa a ter permissão para operar uma aeronave tripulada fora do país. Os testes vão começar em vários pontos dos Emirados, e quem já pegou um trânsito pesado vai entender a emoção de ver um carro voador em ação!

O primeiro voo está agendado para outubro em Dubai, um passo crucial antes que a produção em série comece. A ideia é que as entregas dos carros voadores comecem no segundo semestre de 2026, com um preço estimado em 2 milhões de yuans. Isso dá uma ideia de que estamos caminhando para algo realmente inovador, e quem sabe, em breve, dar tchauzinho para as longas filas no transito.

Essa jornada começou há 12 anos, com um investimento em torno de 600 milhões de dólares e sete versões diferentes até chegar ao modelo atual. O projeto já acumulou quase 5 mil pré-encomendas só no mercado chinês, indicando uma demanda crescente por inovação e um futuro promissor.

Além disso, a Xpeng Aeroht tem buscado recursos financeiros para acelerar a produção. Em julho, eles levantaram 250 milhões de dólares em uma rodada de financiamento Série B, que será fundamental para dar aquele gás na fabricação do veículo modular.

Por outro lado, a estrutura da empresa também está em expansão. Em outubro de 2024, começou a construção de uma fábrica com capacidade para produzir 10 mil unidades por ano. Recentemente, a Administração de Aviação Civil da China aceitou seu pedido de Certificado de Produção, um grande passo para viabilizar suas operações.

Na área tecnológica, a Xpeng não está colocando todos os ovos na mesma cesta. Eles estão apostando em dois frentes: carros voadores modulares e modelos eVTOL (de decolagem e pouso verticais). O Land Aircraft Carrier combina essas duas tendências, servindo como um veículo-mãe no solo e uma aeronave que pode ser recarregada.

Com tudo isso, é impossível não ficar empolgado com a possibilidade de ver essas inovações se tornando parte do nosso dia a dia. Imagine só, você saindo de casa e subindo em seu carro voador para evitar o trânsito. É um salto para o futuro que está mais próximo do que pensamos!