Ar seco provoca umidade de apenas 6% em região afetada

Na tarde de quarta-feira, 10 de setembro, o Brasil registrou a menor umidade do ar do ano, com níveis alarmantes em várias regiões do país. Em estados como Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Bahia e Maranhão, a umidade relativa caiu para 10% ou menos.

Um dos locais mais preocupantes foi o aeroporto de Ribeirão Preto, em São Paulo, onde a umidade atingiu impressionantes 6%. Para contextualizar, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece que uma umidade entre 40% e 70% é considerada normal e saudável.

De acordo com a previsão da Climatempo, a situação não deve melhorar em breve. A maior parte do país permanecerá sem chuvas até pelo menos o início da próxima semana, o que agrava ainda mais o quadro de emergência.

Paraná em Situação Crítica

O estado do Paraná apresentou índices de umidade do ar em níveis alarmantes. Confira alguns dos dados:

Curitiba: 15%

15% Diamante do Norte: 9%

9% Londrina: 11%

11% Pinhais: 12%

12% Cidade Gaúcha: 13%

Impactos na Saúde

A umidade baixa pode causar uma série de problemas de saúde, como dificuldades respiratórias, irritação nos olhos, dores de cabeça e até desidratação. É essencial que a população tome precauções, como manter-se bem hidratada e usar umidificadores em casa, se possível.

A atual situação destaca a importância de ficarmos atentos às condições climáticas e de tomarmos cuidados necessários para proteger nossa saúde durante esses períodos de baixa umidade.