Volkswagen ganha R$ 150 milhões em 48 horas com Golf GTI

O Volkswagen Golf GTI voltou com tudo ao Brasil depois de seis anos fora do mercado! Agora, na sua oitava geração, o carro chega trazendo um motor 2.0 turbo que entrega 245 cv e um câmbio DSG de sete marchas. E acredite, ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos! O preço, a partir de R$ 430 mil, já dá uma ideia do que vem por aí em termos de desempenho e estilo.

As vendas começaram no dia 6 de setembro, mas com uma estratégia que chamou a atenção: o modelo só pôde ser adquirido por clientes que já tiveram um GTI, GLI ou GTS, além de alguns sortudos com Audi e Porsche. A Volkswagen limitou a compra a uma unidade por CPF ou CNPJ e pediu um sinal de 10% do valor. É tipo um passe VIP para quem realmente ama o GTI!

E, olha só, o primeiro lote de 350 unidades acabou em apenas um fim de semana! O sucesso foi tanto que gerou um faturamento de pelo menos R$ 150 milhões. Isso mesmo, a Volkswagen fez essa grana rápida e já anunciou um segundo lote, ainda mais limitado, de 150 carros. A fila de espera já tem mais de 400 interessados, e a expectativa é que essas novas unidades também se esgotem rapidinho.

Na hora de escolher o seu GTI, cada cliente teve a opção de configurar a cor entre as opções clássicas: branco, preto, cinza ou vermelho. A reserva garante que seu sonho entre na linha de produção na fábrica de Wolfsburg, onde todos os modelos para o Brasil serão importados.

Visualmente, o Golf GTI aparece modernizado, com um facelift na geração MK8.5. Isso significa faróis full LED mais finos, uma grade iluminada e detalhes esportivos bem chamativos, como as luzes de neblina em formato de bandeira quadriculada. E por dentro? Os tradicionais bancos xadrez estão lá, além de um painel digital de 10,2 polegadas e um sistema multimídia que promete muitas funcionalidades.

Entre os equipamentos, não podemos esquecer do teto solar, rodas de 18 polegadas, som da Harman Kardon e modos de condução ajustáveis. Tudo isso realça a exclusividade do modelo, que está de volta como um dos esportivos mais cobiçados do país. Com 500 unidades já reservadas, o Golf GTI mostra que ainda tem muita força nas ruas brasileiras!