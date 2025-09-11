Ford F-150 com 1.600 cv quebra recorde em Nürburgring

A Ford tem mostrado que está realmente empenhada em levar sua linha de alto desempenho a outro nível com a Ford Racing. Recentemente, a marca fez história ao conquistar o recorde de tempo para picapes no famoso circuito de Nürburgring — uma pista que é praticamente o “inferno verde” para os amantes de velocidade.

O destaque dessa conquista foi a F-150 Lightning SuperTruck, uma picape supermodificada e feita especialmente para arrasar nas pistas. Para você ter uma ideia, ela fez o percurso do Nürburgring em 6 minutos e 43,482 segundos. Isso não é apenas o menor tempo já registrado por uma picape, mas também a quinta melhor marca de um protótipo na história da pista!

O que faz a SuperTruck ser tão especial?

Essa F-150 vem equipada com três motores elétricos e um conjunto de baterias de 50 kWh com sistema de arrefecimento líquido. O resultado disso tudo é uma potência incrível de mais de 1.600 cv! Para quem já teve a experiência de pisar fundo no acelerador, sabe que essa força é de dar gosto. Além disso, os freios de carbono-cerâmica e a carroceria leve, feita de fibra de carbono e magnésio, ajudam a picape a se comportar muito bem nas curvas e na hora de retomar a velocidade.

E não podemos esquecer que a F-150 quebrou seu próprio recorde, que antes pertencia à Ford SuperVan. Essa van é a mais rápida do Nürburgring também, mas a F-150 superou a marca dela por quase cinco segundos! Dizem que no trânsito pesado, usar um câmbio inteligente faz toda a diferença, e nesse caso, a Ford parece ter encontrado a combinação perfeita.

Desafios durante a corrida

O rosto do piloto Romain Dumas, conhecido por quebrar recordes de velocidade, diz muito. Durante a corrida, ele enfrentou a limitação de velocidade da SuperTruck, que atingiu apenas 261 km/h em algumas partes do percurso. A Ford explicou que isso é um desafio comum para veículos elétricos, onde o equilíbrio entre energia, peso e desempenho é delicado.

Durante as filmagens da volta de recorde, um detalhe curioso é que a Ford decidiu desfocar algumas informações do painel digital. Isso mostra que eles ainda querem manter certos segredos sobre o desempenho do SuperTruck. E para quem se animou com essa picape, vale lembrar que ela passou por ajustes aerodinâmicos e novos acertos nos motores — tudo pensado para tirar melhor proveito da pista.

Infelizmente, a corrida não foi 100% perfeita. Em um momento, a velocidade despencou de 260 km/h para cerca de 193 km/h, e o piloto chegou a gesticular frustrado. Depois, a Ford confirmou que houve um problema técnico no final.

Mas o que importa é que, mesmo com contratempos, a F-150 Lightning SuperTruck fez história no Nürburgring e mostrou que, mesmo em meio a desafios, as picapes podem surpreender e se destacar em performances de alto nível. Para quem ama carros e velocidade, é uma demonstração do que a engenharia automotiva pode alcançar.