Citroën Basalt Dark Edition traz novidades por R$ 114.990

O Citroën Basalt virou um verdadeiro sucesso no Brasil, passando a ser uma peça-chave da marca francesa no mercado. Esse SUV compacto conquistou tanta popularidade que já representa mais de 50% das vendas da Citroën por aqui. Agora, ele chega com uma versão mais estilosa: a Dark Edition, que promete reforçar ainda mais sua presença nas ruas.

A nova versão foi lançada a um preço de R$ 114.990 e é considerada o modelo topo de linha. Ela mantém o motor 1.0 turbo de 130 cv com câmbio CVT, o que significa que, na parte de desempenho, não há novidades. O destaque mesmo fica para o visual mais sofisticado, permitindo que a Citroën ofereça um toque extra de charme sem estourar o orçamento.

Essa estratégia de posicionamento é inteligente, pois o Basalt Dark Edition custa menos que rivais como o Fiat Pulse Turbo e o Fastback de entrada. Ele também enfrenta concorrência de modelos como o Renault Kardian e o VW Nivus Sense, se destacando por entregar uma opção mais completa pelo valor de SUVs que estão em versões básicas.

Design Exterior e Interior

Falando do visual, a Dark Edition traz detalhes pintados de preto, rodas de liga leve aro 16, e toques em vermelho que vão nos pontos certos, como na coluna C e no spoiler. Esse conjunto cria um ar esportivo e jovem para o SUV, equilibrando bem a proposta sem exageros.

Por dentro, a cabine escurecida se harmoniza com costuras vermelhas no volante e bancos. Os materiais foram escolhidos para proporcionar uma sensação mais agradável ao toque. E se você está pensando em espaço, pode ficar tranquilo: o Basalt continua oferecendo um porta-malas generoso de 490 litros, um dos maiores da categoria. Isso é perfeito para quem ama viajar ou precisa de espaço para a família e as compras do mês.

Tecnologia e Condução

Entre os equipamentos, o SUV vem com uma multimídia de 10,25”, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O painel digital de 7”, câmera de ré, ar-condicionado automático e sensores de estacionamento também fazem parte do pacote. Só faltaram alguns itens como faróis full LED e seis airbags, que podiam ter deixado esse carro ainda mais completo.

Na hora de dirigir, a Citroën conseguiu um acerto bacana na suspensão, que privilegia a estabilidade sem abrir mão do conforto. O motor turbo responde bem nas acelerações e, apesar do isolamento acústico não ser dos melhores em rotações altas, no geral é uma experiência agradável ao volante.

Conclusão Leve

Com todas essas alterações, a Citroën realmente acertou ao dar ao Basalt um ar mais sofisticado e competitivo. A Dark Edition melhora o acabamento e o design do SUV, mantendo a essência de acessibilidade que faz dele uma opção tão popular. É um equilíbrio que, sem dúvida, vai agradar quem busca um carro bonito e funcional para o dia a dia.