VW Amarok é vista em testes nas ruas de São Paulo

A nova geração da VW Amarok deu as caras em um cenário bem diferente do que estamos acostumados a ver: ela foi flagrada circulando pelas ruas de São Paulo! O registro foi feito por um leitor que, num passeio de ônibus, conseguiu captar a picape saindo de um posto de gasolina perto do aeroporto de Congonhas. A primeira impressão foi impactante. Ela parecia um pouco maior do que as picapes normais, mas com uma altura do solo que deixa tudo mais estável — perfeito para quem já pegou uma estrada com o carro sobrecarregado.

Essa nova Amarok, que está em desenvolvimento, terá muito em comum com a SAIC Maxus Interstellar X, uma picape gigantesca que ainda não chegou ao Brasil. Essa parceria entre a Volkswagen e a fabricante chinesa pode trazer novidades interessantes para a nossa versão.

Conhecendo a Amarok 2027

A Volkswagen Argentina confirmou que a nova Amarok será lançada em 2027, com um investimento pesado na planta de Pacheco. Ao contrário da geração antiga, que dividia componentes com a Ford Ranger, essa nova picape vai buscar inspiração na picape chinesa. A chamada “Amarok South America” terá uma nova plataforma que promete ser mais robusta e confortável.

Essa plataforma monobloco é um diferencial. Ela combina a resistência de um chassi tradicional com o conforto de um carro mais leve. É o tipo de mudança que quem dirige muito em estrada vai notar na hora do volante.

Ainda é cedo para dizer como será o design final da picape, mas uma projeção feita por um designer brasileiro já traz algumas ideias — no visual frontal, as mudanças prometem surpreender. Caso siga o trajeto da Interstellar X, a Amarok poderia acabar se parecendo com outras picapes que compartilham partes, como a Fiat Titano, que tem muitas semelhanças com modelos da Peugeot e Changan.

O bom é que essa nova base dará à Volkswagen a chance de usar uma variedade maior de motores. A nova Amarok pode vir com opções a gasolina, híbridas e até modelos 100% elétricos. A flexibilidade dessa plataforma é chave para a cooperação entre a VW e a SAIC, como bem lembrou o CEO global da Volkswagen. Essa união promete trazer um monte de tecnologias legais para nós, motoristas que adoram um bom desempenho e inovação.

É bom ficar de olho nas novidades e ver como essa picape vai se comportar nas ruas — quem sabe até fazer uma viagem que vai ficar marcada na memória!