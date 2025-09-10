Globo procura âncoras para o Bom Dia Sábado

Desde sua estreia em 1º de fevereiro de 2025, a versão nacional do programa Bom Dia Sábado tem gerado discussões nos bastidores da TV Globo. Embora tenha alcançado um recorde de audiência de 7,7 pontos neste último fim de semana, o retorno financeiro ainda não atende às expectativas da emissora.

Conforme informações de fontes do setor, a produção do programa representa um investimento significativo, com custos mensais elevados que não estão se refletindo na receita publicitária. Ao longo dos primeiros sete meses no ar, a média de audiência do Bom Dia Sábado manteve-se estável, similar ao desempenho do programa anterior, É de Casa. A Globo esperava um aumento considerável nas audiências, mas até agora, os resultados não mostraram a evolução desejada.

### Busca por novos apresentadores

A direção da emissora também enfrenta o desafio de encontrar novos apresentadores para o programa. Atualmente, Sabina Simonato e Marcelo Pereira, que comandam o Bom Dia Sábado, continuarão seus trabalhos exclusivamente no programa Bom Dia SP.

A Globo está em busca de novos nomes, mas há dificuldades, pois muitos jornalistas resistem à ideia de trabalhar aos sábados sem um ajuste nas remunerações. Essa questão se tornou um dos principais obstáculos para o sucesso do projeto.

### Origem do formato

Embora a versão nacional do Bom Dia Sábado seja uma novidade, o programa já existia desde 2018 nas afiliadas como RPC Curitiba, TV Sergipe, TV Bahia e Rede Amazônica. Nesses locais, o programa apresentava um resumo dos acontecimentos mais importantes da semana e das últimas notícias, sendo exibido inicialmente das 8h às 9h, no horário de Brasília.

A recepção positiva nos estados motivou a Globo a expandir o formato para todo o Brasil em 2025, parte de uma estratégia maior para reforçar o jornalismo nas manhãs de sábado.