Autobel apresenta drive thru para avaliação de usados em Campo Grande

A Autobel Lança Drive Thru para Avaliação de Carros Usados em Campo Grande

A Autobel, concessionária Volkswagen localizada na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, anunciou uma novidade no mercado automotivo: um evento de Drive Thru para avaliação de carros usados. O serviço será oferecido de 11 a 13 de setembro de 2025 e visa facilitar a troca de veículos de forma rápida e sem burocracia.

Durante os três dias do evento, os clientes poderão levar seus carros para avaliação em apenas cinco minutos. O diferencial é que a Autobel se compromete a oferecer até 100% da Tabela Fipe na avaliação dos veículos, realizada pessoalmente pelo gerente de seminovos, considerando as condições reais de cada carro. Assim que a avaliação for concluída, o cliente poderá negociar a compra de um Volkswagen 0 km, aproveitando bônus e condições de financiamento atrativas.

Para celebrar essa iniciativa, a Autobel está promovendo condições especiais em seus modelos. O destaque vai para o Volkswagen Fest Tera, que pode ser adquirido por R$ 99.990, com entrada e parcelas a partir de R$ 851, em um financiamento exclusivo. Entre as outras ofertas destacadas estão:

Virtus : bônus de até R$ 16.500 na troca + taxa zero por até 24 meses.

: bônus de até R$ 16.500 na troca + taxa zero por até 24 meses. Tiguan : até R$ 36 mil de bônus na troca ou taxa zero.

: até R$ 36 mil de bônus na troca ou taxa zero. Polo Track : preços a partir de R$ 83.660 na troca.

: preços a partir de R$ 83.660 na troca. Taos : taxa zero por até 24 meses.

: taxa zero por até 24 meses. T-Cross : versões a partir de R$ 138.854 com taxa zero e condições facilitadas.

: versões a partir de R$ 138.854 com taxa zero e condições facilitadas. Saveiro Robust CS : de R$ 109.490 por R$ 88.687, com taxa de 0,99%.

: de R$ 109.490 por R$ 88.687, com taxa de 0,99%. Polo Sense : parcelas a partir de R$ 899 com entrada reduzida.

: parcelas a partir de R$ 899 com entrada reduzida. Nivus: a partir de R$ 119.990 com taxa zero.

O evento promete transformar a maneira como os clientes realizam a troca de seus veículos em Campo Grande. Segundo a direção da concessionária, a ideia é oferecer uma experiência rápida e vantajosa. A proposta é que, em apenas cinco minutos, o cliente tenha uma noção clara do valor do seu carro usado e já possa concretizar a compra de um modelo novo.

Informações do Evento:

Local : Autobel Volkswagen – Av. Afonso Pena, 4380

: Autobel Volkswagen – Av. Afonso Pena, 4380 Data: 11 a 13 de setembro de 2025

Os interessados podem entrar em contato com as lojas da Autobel para obter mais informações:

Loja Joaquim Murtinho: (67) 3025-8080

Loja Afonso Pena: (67) 3025-8090

Aproveite essa oportunidade única!