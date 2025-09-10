Mundo Automotivo

Volkswagen garante que novos elétricos terão design convencional

Volkswagen promete que seus próximos elétricos não serão esquisitos
Na última década, a Volkswagen passou por um baita desafio. Depois do escândalo do dieselgate, a marca viu a necessidade urgente de dar um giro na sua imagem. O resultado? A linha ID, uma proposta de elétricos que, embora cheia de tecnologia, não conquistou o coração dos motoristas da mesma maneira que seus clássicos.

A ideia era ambiciosa: deixar para trás modelos renomados como o Golf e o Passat, substituindo-os por IDs com nomes futuristas. Era uma forma de mostrar que a “nova Volkswagen” estava em uma nova fase. Mas, como muitos sabem, tradições são difíceis de abandonar. Logo perceberam que abrir mão de nomes icônicos poderia significar perder o que realmente os destacava no mercado.

Quase dez anos depois do lançamento do primeiro ID, a Volkswagen anunciou que vai repensar essa estratégia. Os próximos carros devem ser mais "simpáticos", voltando às raízes que ajudaram a criar um vínculo tão forte com os motoristas. O recém-chegado ID.Polo, por exemplo, já reflete essa mudança.

Andreas Mindt, chefe de design da Volkswagen, comentou durante uma entrevista que a marca se afastou de um design que parecia mais uma obra de arte estranha do que um carro. A ideia agora é trazer de volta carros que realmente parecem carros. Quem já ficou preso no trânsito sabe como uma cabine agradável faz toda a diferença, certo?

Ele citou as linhas de design dos modelos anteriores, que muitas vezes sacrificavam a praticidade em nome da estética. Um capô reduzido e um para-brisa muito inclinado, pensados para destacar a ausência do motor a combustão, acabaram gerando um interior quente e um consumo elevado de energia para o ar-condicionado. E é claro que foram aprendizados valiosos.

Essa busca por um design mais amigável não é só sobre beleza, mas sobre reconectar-se com o consumidor. A Volkswagen quer ser mais acessível e próxima, um pouco como foi com o eterno Fusca, que fez tanto sucesso pela sua simpatia. Mindt até brincou que, enquanto marcas como Porsche e Lamborghini focam em velocidade e agressividade, a Volkswagen quer ser a “simpática” da turma.

Além disso, a marca também planeja abandonar a sigla “ID” nas futuras gerações. Os nomes dos novos modelos serão mais tradicionais e emotivos, ajudando a criar um laço mais forte com os motoristas. Com isso, eles esperam deixar para trás aquela impressão de carro de eletrodoméstico sob rodas.

Se a Volkswagen conseguir unir charme, identidade e um bom preço, quem sabe não teremos uma nova geração de elétricos que realmente capture a essência do que é ter um carro legal no dia a dia? Afinal, no final das contas, o que todo apaixonado por carro busca é um veículo que faça seu coração acelerar, e não só a conta bancária.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

