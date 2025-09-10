GWM Poer P30 chega ao Brasil; preços e versões disponíveis

A nova picape GWM Poer P30 está chegando ao Brasil com um preço bem atrativo, e não é só isso. Conhecida por sua robustez e estilo, a Poer está em uma missão de causar impacto no mercado nacional. E olha que ela promete: entrega uma garantia de 10 anos, algo que só a Toyota Hilux oferece no mesmo nível. Vamos falar sobre o que torna essa picape tão interessante.

Primeiro, a mecânica não decepciona. Sob o capô, a Poer traz um motor 2.4 turbo diesel, capaz de entregar 184 cv e um torque de 48,9 kgfm. Isso tudo emparelhado com uma transmissão automática de 9 marchas que foi desenvolvida pela própria GWM. Para quem adora pegar a estrada nos finais de semana, a Poer oferece um consumo que pode chegar a 10,6 km/l na estrada, com uma autonomia que supera os 800 km! Ah, e a aceleração de 0 a 100 km/h é cumprida em 11,2 segundos.

### Versões e Preços que Chamam a Atenção

Ela estará disponível em duas versões: a Trail e a Exclusive. A versão Trail vem equipada com bancos de couro ecológico, multimídia com tela de 14,6”, rodas de 18” e uma caçamba que oferece 1.248 litros de capacidade. Para quem já teve dificuldade para abrir uma tampa de caçamba pesada, essa tem abertura amortecida e travamento elétrico.

Já a versão Exclusive é voltada mais para o conforto. Tem bancos em couro legítimo que oferecem ventilação e aquecimento, painel com acabamento soft touch e um pacote de assistências à condução que inclui piloto automático adaptativo e alerta de colisão. Isso é ideal para quem passa muito tempo na estrada e precisa de um extra na segurança.

### Dimensões e Estilo

A Poer P30 é bem robusta: são 5.416 mm de comprimento e 1.886 mm de altura. A caçamba possui medidas que facilitam o transporte: 1.520 mm de comprimento e 1.520 mm de largura. Além disso, a altura do solo é respeitável, com 227 mm, ideal para quem ama aventuras fora de estrada.

Falando em visual, a picape não passa despercebida. Com faróis Full LED e uma grade frontal larga, o design foi pensado para ser imponente. E quando você entra na cabine, a qualidade nos acabamentos impressiona. Mesmo em um breve contato com a versão mais completa, o conforto se destaca com telas grandes e um painel que tem tudo para agradar.

### O Que Esperar na Estrada

No teste que alguns jornalistas realizaram, a GWM levou a Poer P30 para um terreno desafiador na Serra Gaúcha, quase três horas de Porto Alegre. O caminho não era dos mais simples, mas a picape se comportou bem nas estradas de chão esburacadas. A suspensão caracteriza uma experiência que, apesar de “trepidante”, não transmitiu ruídos indesejados.

E a transmissão de 9 marchas? Um verdadeiro achado! Aquele tipo de câmbio que sabe quando agir sem ser excessivamente agitado, proporcionando uma relação suave entre as marchas. Pode ser um alívio para quem está acostumado com picapes que sofrem em momentos de aceleração.

### Considerações Finais

Para quem está de olho nos preços, a versão Trail da Poer começa a R$ 220 mil no pré-lançamento e sobe para R$ 240 mil após o período. A Exclusive parte de R$ 240 mil. Compare isso com o que as concorrentes estão pedindo e você percebe que a GWM Poer P30 pode ser uma opção radiante no mercado.

Assim, a nova picape da GWM apresenta-se como uma concorrente à altura no mundo das picapes médias, oferecendo um bom nível de conforto, tecnologia e, claro, aquela robustez que os motoristas amam.