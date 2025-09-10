Preço médio de carros novos ultrapassa R$ 150 mil no Brasil

Encerrado agosto, a K.LUME Consultoria trouxe dados fresquinhos sobre o mercado automotivo brasileiro, com base na Fenabrave. Um cenário interessante está se formando, com os SUVs compactos e médios se consolidando como os campeões de vendas. O detalhe é que a maioria desses modelos está na faixa acima de R$ 150 mil, enquanto os carros de entrada enfrentam uma dependência crescente das vendas diretas.

Para começar, o Toyota Corolla Cross foi um dos destaques, ocupando a terceira posição no ranking do mês com 7.737 unidades vendidas, só atrás do Volkswagen T-Cross e do Hyundai Creta, que teve 7.702 e 6.649 unidades, respectivamente. E se você está de olho na performance do Fiat Fastback, ele também se mostrou forte no mercado, com 5.040 unidades vendidas. Importante ressaltar que esses SUVs vêm com versões que podem ultrapassar os R$ 200 mil, representando um consumidor mais ativo no varejo.

Por outro lado, temos o Fiat Mobi, que ilustra muito bem as mudanças no mercado. Com 6.877 unidades em agosto, o Mobi quase que imbatível nas vendas diretas, ligadas a locadoras e motoristas de aplicativo. Um detalhe relevante é que a K.LUME destacou que não é que os carros mais caros estejam dominando venda, mas sim que os de entrada estão minguando. Com a alta da taxa Selic, muitos consumidores que dependem de crédito estão sendo afastados do varejo.

Analisando por faixa de preço, a situação do carro popular é bem complicada. A redução do IPI não teve o impacto esperado, e enquanto isso, os SUVs médios e compactos dominaram o topo das vendas e o ticket médio disparou. Se em julho, o preço médio estava em R$ 147.769,80, em agosto subiu para R$ 152.727,40, um aumento de 3,4%. É o tipo de coisa que faz a gente pensar duas vezes antes de escolher o próximo carro.

E se você é da turma que curte acompanhar os números, na soma de 2025, o T-Cross está com 53.551 unidades, seguido do HR-V com 36.086, Tracker com 34.212 e o Corolla Cross com 36.955. Todos esses modelos subiram a barreira dos R$ 150 mil, enquanto os hatches mais acessíveis estão sobrevivendo quase que exclusivamente no segmento corporativo.

A análise da K.LUME mostra como a alta taxa de juros e a economia estão mudando o panorama do mercado. O que temos é um consumo concentrado em quem pode dar conta de um SUV mais caro, enquanto os consumidores tradicionais, que são dependentes de crédito, estão perdendo espaço. O resultado? Um mercado cada vez mais restrito, com um ticket médio nas alturas.

É realmente fascinante ver como as preferências estão mudando e como isso impacta diretamente o que encontramos nas concessionárias. Se você está pensando em trocar de carro, esse é um momento que pede atenção e planejamento!