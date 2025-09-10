Bruna Marquezine diz não a convite para série de Cauã Reymond

A atriz Bruna Marquezine decidiu não participar da série “O Último Lance”, que tem como protagonista o ator Cauã Reymond. A informação foi divulgada recentemente e confirmada por fontes da produção. Marquezine foi convidada para um dos papéis principais, mas optou por não aceitar a proposta.

A série está em fase de pré-produção na Globo e pretende oferecer uma visão crítica dos bastidores do mundo do futebol. O elenco já conta com a presença de Duda Santos, mas a data de estreia ainda não foi anunciada.

Originalmente chamada de “Mata-Mata”, a produção começou seus preparativos em agosto e as gravações estão previstas para iniciar em novembro, no Rio de Janeiro. Com direção de Bruno Safadi, a série consistirá de oito episódios, reduzindo o número inicialmente planejado de 12.

A trama segue a vida de um ex-jogador de futebol, interpretado por Cauã Reymond, que deixa os gramados após sua aposentadoria para se tornar agente de atletas. Nesse novo papel, ele contará com a ajuda de uma jovem advogada, que será uma figura central na sua jornada.

Escrita por Thiago Dottori, com supervisão de Lucas Paraizo, a série abordará temas sensíveis do universo esportivo, como assédio sexual nas categorias de base e os excessos que ocorrem nos bastidores, incluindo o uso de drogas e dinâmicas de poder.

Além disso, a produção está à procura de jogadores profissionais, árbitros e estudantes de arbitragem, entre 18 e 35 anos, para participar das filmagens, visando aumentar o realismo das cenas.

Cauã Reymond começará a gravar “O Último Lance” assim que finalizar seu trabalho no remake de “Vale Tudo”, que está programado para outubro. Com uma carreira repleta de papéis de destaque, Reymond agora se prepara para um projeto que une drama social e dilemas pessoais, demonstrando sua versatilidade como ator.