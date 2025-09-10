Picapes mais vendidas no Brasil em agosto de 2023

As picapes têm um lugar especial no coração dos brasileiros, e com razão: um verdadeiro símbolo de versatilidade e força nas estradas e cidades do nosso país. Recentemente, no entanto, esse segmento, responsável por quase 17% dos veículos emplacados, mostrou um desempenho mais fraco. Em agosto, foram apenas 36.334 picapes registradas, um número que representa uma queda de quase 22% em relação ao mesmo mês do ano passado.
Falando em vendas, a Fiat Strada manteve sua posição de vice-líder no mercado, com 11.833 unidades vendidas em agosto, o que representa cerca de 70% do mercado das picapes pequenas. Mas, mesmo assim, essa marca é quase 28% inferior ao que foi vendido no ano anterior. Ao lado dela, a VW Saveiro se destacou, alcançando 5.358 unidades, mantendo uma leve queda de apenas 2,9%.
Picapes Pequenas
Dá para perceber que a briga pelas picapes pequenas continua acirrada, mas o cenário não está fácil para ninguém. Quem já dirigiu uma Strada sabe como ela se dá bem na cidade e em viagens, mas a concorrência não fica para trás. Veja os números mais recentes:
|POS.
|MODELO
|TOTAL 2025
|AGO/25
|JUL/25
|AGO/24
|% AGO 25
|% JUL 25
|VARIAÇÃO AGO/JUL
|VARIAÇÃO 2025/2024
|1º
|FIAT STRADA
|87.430
|11.833
|12.895
|16.422
|68,83%
|69,36%
|-8,24%
|-27,94%
|2º
|VW SAVEIRO
|40.201
|5.358
|5.696
|5.519
|31,17%
|30,64%
|-5,93%
|-2,92%
E a gente não pode esquecer das picapes intermediárias. Aqui o cenário não é tão otimista. A famosa Fiat Toro registrou seu menor desempenho desde fevereiro do ano passado, com apenas 3.181 unidades e uma queda de quase 43%! A Ford Maverick, que estava em alta, também perdeu espaço, vendendo apenas 479 unidades.
Picapes Intermediárias
O desempenho das picapes intermediárias é um lembrante de que, às vezes, as coisas não saem como o planejado:
|POS.
|MODELO
|TOTAL 2025
|AGO/25
|JUL/25
|AGO/24
|% AGO 25
|% JUL 25
|VARIAÇÃO AGO/JUL
|VARIAÇÃO 2025/2024
|1º
|FIAT TORO
|30.501
|3.181
|3.985
|5.549
|38,67%
|43,03%
|-20,18%
|-42,67%
|2º
|RAM RAMPAGE
|15.354
|1.951
|1.975
|2.059
|23,71%
|21,33%
|-1,22%
|-5,25%
|3º
|CHEVROLET MONTANA
|13.442
|1.657
|1.655
|2.362
|20,14%
|17,87%
|0,12%
|-29,85%
Picapes Médias
No campo das picapes médias, a Toyota Hilux ainda reina, mas também sentiu um tombo nas vendas, perdendo um terço dos compradores em comparação a julho. A Ford Ranger e a Chevrolet S10 continuam na briga. Olha só:
|POS.
|MODELO
|TOTAL 2025
|AGO/25
|JUL/25
|AGO/24
|% AGO 25
|% JUL 25
|VARIAÇÃO AGO/JUL
|VARIAÇÃO 2025/2024
|1º
|TOYOTA HILUX
|32.090
|3.570
|5.369
|4.730
|33,54%
|40,45%
|-33,51%
|-24,52%
|2º
|FORD RANGER
|21.705
|2.628
|3.104
|2.782
|24,69%
|23,39%
|-15,34%
|-5,54%
|3º
|CHEVROLET S10
|18.770
|2.340
|2.648
|2.098
|21,98%
|19,95%
|-11,63%
|11,53%
No meio disso tudo, a Ford F-150 se destacou entre as grandes, liderando as vendas com 83 unidades, seguida pela série Ram. E a Tesla Cybertruck, mesmo sem importação oficial, já vendeu 23 unidades até agora.
A indústria de picapes está passando por momentos interessantes. É sempre bom ficar de olho nas tendências e mudanças, porque o volante nunca para de girar.