Picapes mais vendidas no Brasil em agosto de 2023

As picapes têm um lugar especial no coração dos brasileiros, e com razão: um verdadeiro símbolo de versatilidade e força nas estradas e cidades do nosso país. Recentemente, no entanto, esse segmento, responsável por quase 17% dos veículos emplacados, mostrou um desempenho mais fraco. Em agosto, foram apenas 36.334 picapes registradas, um número que representa uma queda de quase 22% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Falando em vendas, a Fiat Strada manteve sua posição de vice-líder no mercado, com 11.833 unidades vendidas em agosto, o que representa cerca de 70% do mercado das picapes pequenas. Mas, mesmo assim, essa marca é quase 28% inferior ao que foi vendido no ano anterior. Ao lado dela, a VW Saveiro se destacou, alcançando 5.358 unidades, mantendo uma leve queda de apenas 2,9%.

Picapes Pequenas

Dá para perceber que a briga pelas picapes pequenas continua acirrada, mas o cenário não está fácil para ninguém. Quem já dirigiu uma Strada sabe como ela se dá bem na cidade e em viagens, mas a concorrência não fica para trás. Veja os números mais recentes:

POS. MODELO TOTAL 2025 AGO/25 JUL/25 AGO/24 % AGO 25 % JUL 25 VARIAÇÃO AGO/JUL VARIAÇÃO 2025/2024 1º FIAT STRADA 87.430 11.833 12.895 16.422 68,83% 69,36% -8,24% -27,94% 2º VW SAVEIRO 40.201 5.358 5.696 5.519 31,17% 30,64% -5,93% -2,92%

E a gente não pode esquecer das picapes intermediárias. Aqui o cenário não é tão otimista. A famosa Fiat Toro registrou seu menor desempenho desde fevereiro do ano passado, com apenas 3.181 unidades e uma queda de quase 43%! A Ford Maverick, que estava em alta, também perdeu espaço, vendendo apenas 479 unidades.

Picapes Intermediárias

O desempenho das picapes intermediárias é um lembrante de que, às vezes, as coisas não saem como o planejado:

POS. MODELO TOTAL 2025 AGO/25 JUL/25 AGO/24 % AGO 25 % JUL 25 VARIAÇÃO AGO/JUL VARIAÇÃO 2025/2024 1º FIAT TORO 30.501 3.181 3.985 5.549 38,67% 43,03% -20,18% -42,67% 2º RAM RAMPAGE 15.354 1.951 1.975 2.059 23,71% 21,33% -1,22% -5,25% 3º CHEVROLET MONTANA 13.442 1.657 1.655 2.362 20,14% 17,87% 0,12% -29,85%

Picapes Médias

No campo das picapes médias, a Toyota Hilux ainda reina, mas também sentiu um tombo nas vendas, perdendo um terço dos compradores em comparação a julho. A Ford Ranger e a Chevrolet S10 continuam na briga. Olha só:

POS. MODELO TOTAL 2025 AGO/25 JUL/25 AGO/24 % AGO 25 % JUL 25 VARIAÇÃO AGO/JUL VARIAÇÃO 2025/2024 1º TOYOTA HILUX 32.090 3.570 5.369 4.730 33,54% 40,45% -33,51% -24,52% 2º FORD RANGER 21.705 2.628 3.104 2.782 24,69% 23,39% -15,34% -5,54% 3º CHEVROLET S10 18.770 2.340 2.648 2.098 21,98% 19,95% -11,63% 11,53%

No meio disso tudo, a Ford F-150 se destacou entre as grandes, liderando as vendas com 83 unidades, seguida pela série Ram. E a Tesla Cybertruck, mesmo sem importação oficial, já vendeu 23 unidades até agora.

A indústria de picapes está passando por momentos interessantes. É sempre bom ficar de olho nas tendências e mudanças, porque o volante nunca para de girar.