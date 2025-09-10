Mundo Automotivo

Picapes mais vendidas no Brasil em agosto de 2023

Autor Rodrigo Campos
Veja quais foram as picapes mais vendidas do Brasil em agosto

As picapes têm um lugar especial no coração dos brasileiros, e com razão: um verdadeiro símbolo de versatilidade e força nas estradas e cidades do nosso país. Recentemente, no entanto, esse segmento, responsável por quase 17% dos veículos emplacados, mostrou um desempenho mais fraco. Em agosto, foram apenas 36.334 picapes registradas, um número que representa uma queda de quase 22% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Falando em vendas, a Fiat Strada manteve sua posição de vice-líder no mercado, com 11.833 unidades vendidas em agosto, o que representa cerca de 70% do mercado das picapes pequenas. Mas, mesmo assim, essa marca é quase 28% inferior ao que foi vendido no ano anterior. Ao lado dela, a VW Saveiro se destacou, alcançando 5.358 unidades, mantendo uma leve queda de apenas 2,9%.

Picapes Pequenas

Dá para perceber que a briga pelas picapes pequenas continua acirrada, mas o cenário não está fácil para ninguém. Quem já dirigiu uma Strada sabe como ela se dá bem na cidade e em viagens, mas a concorrência não fica para trás. Veja os números mais recentes:

POS.MODELOTOTAL 2025AGO/25JUL/25AGO/24% AGO 25% JUL 25VARIAÇÃO AGO/JULVARIAÇÃO 2025/2024
FIAT STRADA87.43011.83312.89516.42268,83%69,36%-8,24%-27,94%
VW SAVEIRO40.2015.3585.6965.51931,17%30,64%-5,93%-2,92%

E a gente não pode esquecer das picapes intermediárias. Aqui o cenário não é tão otimista. A famosa Fiat Toro registrou seu menor desempenho desde fevereiro do ano passado, com apenas 3.181 unidades e uma queda de quase 43%! A Ford Maverick, que estava em alta, também perdeu espaço, vendendo apenas 479 unidades.

Picapes Intermediárias

O desempenho das picapes intermediárias é um lembrante de que, às vezes, as coisas não saem como o planejado:

POS.MODELOTOTAL 2025AGO/25JUL/25AGO/24% AGO 25% JUL 25VARIAÇÃO AGO/JULVARIAÇÃO 2025/2024
FIAT TORO30.5013.1813.9855.54938,67%43,03%-20,18%-42,67%
RAM RAMPAGE15.3541.9511.9752.05923,71%21,33%-1,22%-5,25%
CHEVROLET MONTANA13.4421.6571.6552.36220,14%17,87%0,12%-29,85%

Picapes Médias

No campo das picapes médias, a Toyota Hilux ainda reina, mas também sentiu um tombo nas vendas, perdendo um terço dos compradores em comparação a julho. A Ford Ranger e a Chevrolet S10 continuam na briga. Olha só:

POS.MODELOTOTAL 2025AGO/25JUL/25AGO/24% AGO 25% JUL 25VARIAÇÃO AGO/JULVARIAÇÃO 2025/2024
TOYOTA HILUX32.0903.5705.3694.73033,54%40,45%-33,51%-24,52%
FORD RANGER21.7052.6283.1042.78224,69%23,39%-15,34%-5,54%
CHEVROLET S1018.7702.3402.6482.09821,98%19,95%-11,63%11,53%

No meio disso tudo, a Ford F-150 se destacou entre as grandes, liderando as vendas com 83 unidades, seguida pela série Ram. E a Tesla Cybertruck, mesmo sem importação oficial, já vendeu 23 unidades até agora.

A indústria de picapes está passando por momentos interessantes. É sempre bom ficar de olho nas tendências e mudanças, porque o volante nunca para de girar.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

