Gabriela Spanic marca presença em A Fazenda 17 da Record

A atriz venezuelana Gabriela Spanic, famosa por seu papel como Paola e Paulina na novela “A Usurpadora”, fará parte do elenco da 17ª edição de “A Fazenda”. A informação foi divulgada por um jornalista conhecido.

A participação de Spanic é um dos principais atrativos da emissora para aumentar a audiência e a interação nas redes sociais com o novo reality show, que começará no dia 15 de setembro, às 22h. A apresentação será conduzida por Adriane Galisteu, e a direção ficará a cargo de Rodrigo Carelli.

Recentemente, Gabriela Spanic tem feito diversas aparições na televisão brasileira, participando de programas como “The Noite com Danilo Gentili” e o “Programa do Ratinho”, no SBT. Durante essas participações, ela confirmou que estava sendo sondada para “A Fazenda” e que avaliava os efeitos dessa decisão em sua carreira. Aos 51 anos, a atriz afirmou que sua estadia no Brasil foi a mais longa até agora.

Reconhecida por seu jeito carismático e também por causar polêmicas, Spanic promete trazer momentos marcantes para o jogo. Além de sua carreira consolidada como atriz, ela já participou de realities internacionais, como “La Casa de los Famosos”, no México, e “Dancing with the Stars”, a versão americana de “Dança dos Famosos”. Essa experiência pode ser um diferencial que aumentará o interesse nas redes sociais e proporcionará uma concorrência ainda mais acirrada entre as emissoras.

Ainda não há uma lista oficial dos participantes de “A Fazenda 17”, mas vários nomes estão sendo especulados nas redes sociais e na imprensa. Entre os candidatos mencionados estão:

– Pepita (cantora)

– Eduarda Gutierrez (influenciadora)

– Rayane Figliuzzi (empresária e namorada do cantor Belo)

– Dinah Moraes (humorista)

– Jeniffer Castro (influenciadora)

– Martina Sanzi (ex-participante de “De Férias com o Ex Brasil”)

– Camila Loures (youtuber)

– Gabily (cantora)

– Juliana Oliveira (ex-assistente do “The Noite”)

– Israel Novaes (cantor)

– Jesus Luz (modelo e ex-namorado de Madonna)

– Luiz Otavio Mesquita (filho de Otávio Mesquita)

– Fernando Sampaio (ex-participante de “A Grande Conquista”)

– Nizam (ex-BBB)

– Edilson “Capetinha” (ex-jogador de futebol)

– Gustavo Rocha (influenciador)

– Fabiano Moraes (pai da influenciadora Viih Tube)

– Drico Alves (ator)

– Toninho Tornado (humorista)

Com a proximidade da estreia, a expectativa apenas aumenta, e a nova edição promete agitar o público.