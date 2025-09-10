Altas horas faz especial de 25 anos em homenagem a Caetano Veloso

O programa Altas Horas, um dos mais importantes da TV Globo, gravou na terça-feira, dia 9, uma edição especial para comemorar seus 25 anos no ar. Para celebrar essa data significativa, o apresentador Serginho Groisman organizou uma homenagem ao cantor Caetano Veloso, uma das grandes figuras da música brasileira, conhecido por sua rica contribuição cultural que atravessa diversas gerações.

No palco, estiveram presentes artistas que fizeram parte da trajetória de Caetano e ajudaram a fortalecer a Música Popular Brasileira (MPB). Entre os convidados estavam Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Ivete Sangalo, Xande de Pilares e Mosquito. Os filhos de Caetano, Tom, Zeca e Moreno Veloso, também participaram da celebração. Além deles, músicos como Kleber Lucas e Pretinho da Serrinha completaram o time de celebridades que tornaram esta gravação um verdadeiro encontro de gerações.

O especial, que será exibido em outubro, mês que marca o aniversário do programa, trará grandes sucessos de Caetano em novas versões e depoimentos inéditos sobre sua carreira e a influência que ele exerceu na cena artística. Além das performances musicais, o programa vai apresentar recordações de bastidores e reflexões sobre a importância do compositor baiano para a cultura brasileira e para o movimento tropicalista.

A trajetória do programa

Lançado em 2000, o Altas Horas se tornou um dos programas mais duradouros da televisão brasileira, combinando música, entrevistas e discussões sobre temas atuais, criando um espaço que dialoga com diferentes faixas etárias. Ao longo de seus 25 anos de existência, o programa recebeu uma variedade de artistas, tanto nacionais quanto internacionais, além de figuras importantes da política, do esporte e da cultura, evidenciando seu caráter multidisciplinar e abrangente.

Sob a direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, o especial dos 25 anos do programa será transmitido em outubro, sempre nos sábados, imediatamente após a novela Vale Tudo, que atualmente ocupa a faixa das 21h na Globo.