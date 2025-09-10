Bajaj registra Pulsar NS400Z no Brasil; o que esperar?

A Bajaj está comemorando um ano de sua fábrica em Manaus (AM) com ótimos planos de expansão. E as novidades não param por aí! Recentemente, algumas imagens surgiram no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), indicando que a marca indiana pode estar se preparando para trazer um novo modelo para o Brasil.

A estrela em questão é a Pulsar NS400Z, um modelo que muitos fãs da marca têm cobrado. Revelada na Índia no ano passado, essa moto vem equipada com o mesmo motor da Dominar 400, que já faz sucesso por aqui. Isso pode facilitar bastante a sua chegada, mesmo que a Pulsar tenha algumas diferenças na configuração da injeção eletrônica e na relação de transmissão.

A Bajaj Pulsar NS400Z

Quando comparada à Dominar, a Pulsar NS400Z se destaca pelo visual mais esportivo. Ela possui um farol bem elaborado e não conta com aqueles protetores de mão nem apêndices aerodinâmicos que a Dominar tem, projetados para o conforto em longas viagens.

Outro ponto interessante está no painel. Enquanto a Dominar 400 tem duas telas digitais — uma no guidão e outra no tanque — a Pulsar traz uma tela única no guidão. E, para quem ama tecnologia, essa tela ainda possui uma parte colorida dedicada à conectividade via Bluetooth, conectando-se ao aplicativo da marca. Ah, quem já enfrentou um trânsito chato sabe como recursos como esse ajudam a passar o tempo!

Especificações que fazem a diferença

A Pulsar NS400Z promete algumas funcionalidades muito legais. Vamos falar dos modos de condução? Ela vem com quatro: Road, Rain, Sport e até um modo Off-Road. Imagina a adrenalina de dar uma voltinha na estrada com a moto no modo Sport!

Seu motor monocilíndrico tem 373 cm³, entregando 43 cv de potência e 3,6 kgfm de torque. Para a gente ter uma ideia, a Dominar 400 oferece 40 cv e o mesmo torque. Ambas têm arrefecimento líquido e vêm com uma transmissão de 6 velocidades, com embreagem assistida e deslizante. Se você já teve que dar aquelas trocas de marchas rápidas em uma subida, sabe como isso pode ser essencial.

Preços e expectativas

Na Índia, a Dominar 400 inicia em 238.682 rúpias (cerca de R$ 14,6 mil), enquanto a Pulsar NS400Z custa 192.328 rúpias, o que dá mais ou menos R$ 11,8 mil. Se essa lógica se manter, podemos esperar que a nova Pulsar chegue por um preço entre a Dominar 250 (R$ 23.000) e a Dominar 400 (R$ 26.500) aqui no Brasil.

O pessoal do Motor1.com Brasil já entrou em contato com a Bajaj para saber mais sobre a possibilidade de lançamento da Pulsar NS400Z por aqui. Assim que tivermos uma resposta, vamos atualizar vocês!

Enquanto isso, é torcer para que essa novidade chegue logo. E, se você já está pensando nas aventuras que pode viver sobre duas rodas, saiba que a Pulsar NS400Z pode ser uma excelente opção para os apaixonados por motos!