Honda reestrutura preços do HR-V para PcD em setembro de 2025

O Honda HR-V está com a tabela de preços nova para vendas diretas a pessoas com deficiência (PcD), e essa atualização é uma ótima oportunidade para quem está pensando em adquirir um SUV. A promoção vai até 30 de setembro e inclui três versões do modelo, todas com isenção total de IPI e bônus de fábrica. É sempre bom ficar de olho nessas promoções, principalmente quando a gente fala de um carro tão versátil e confortável.

A versão Advance 1.5T CVT tem um detalhe a mais: só pode ser comprada em uma única cor, o Branco Tafetá sólido. Isso pode parecer uma limitação, mas, sinceramente, quem já viu o HR-V nesse tom sabe como ele arrasa na estrada. Por outro lado, a versão mais completa, a top Touring, subiu de preço e agora custa R$ 209.900. Infelizmente, ultrapassou o limite de R$ 200 mil, então não está mais disponível para clientes PcD.

Para quem está de olho no modelo EX Honda Sensing, o preço é de R$ 163.200, mas para PcD, o valor cai para R$ 155.044,60, o que proporciona uma economia significativa de R$ 8.155,40. A versão EXL Honda Sensing, que é intermediária, custa R$ 170.900, mas o valor especial para PcD sai por R$ 162.359,82, resultando em um desconto de R$ 8.540,18. Uma bela economia, né? Às vezes, um desconto assim faz a diferença na hora de decidir qual carro levar.

Agora, se você busca o modelo com todos os recursos, a versão Advance 1.5T CVT está saindo por R$ 199.400 no varejo. Para quem tem direito à isenção, o preço vai para R$ 187.964,13, o que significa um desconto de R$ 11.435,87. Os números falam por si, e essa é uma excelente oportunidade para quem deseja qualidade e conforto.

Sobre a venda dos veículos, de acordo com a Fenabrave, o Honda HR-V emplacou 40.118 unidades de janeiro a agosto de 2025. Curiosamente, o grande destaque desse período foi o Volkswagen T-Cross, liderando com 61.256 unidades, seguido pelo Hyundai Creta, com 45.687. O Toyota Corolla Cross completou o pódio com 44.694 unidades. Uma competição acirrada para os SUVs, e é sempre bom ver como o mercado se movimenta.

Se você está considerando um HR-V, vale a pena visitar uma concessionária e conferir pessoalmente as novidades. Com um carro assim, esteja preparado para muitas aventuras por aí!