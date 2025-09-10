Mundo Automotivo

Motos mais vendidas em setembro de 2025 segundo a Fipe

Autor Rodrigo Campos
Honda CG 160 2026: conheça detalhes e preços da líder de vendas
Crédito da imagem: Honda

A Honda CG 160 continua firme e forte na liderança do mercado brasileiro de motos. De acordo com os números da Fenabrave, divulgados até 9 de setembro, foram emplacadas 14.616 unidades dessa belezura, um aumento de 9% em relação ao mês passado. Quem anda bastante por aí sabe como esse modelo entrega confiabilidade e praticidade, perfeito para o dia a dia nas cidades.

Logo na sequência, a Honda Biz aparece em segundo lugar, com 7.452 vendas. Afinal, quem não aprecia uma moto que combina estilo e eficiência? Em terceiro lugar, temos a Honda Pop 110i, que emplacou 6.655 motos e cresceu 19% nesse mês. Um verdadeiro coringa para quem busca uma opção econômica e ágil no trânsito.

Se você já ficou preso em um trânsito pesado, vai entender como uma moto como a Honda NXR 160 Bros se destaca, em quarto lugar, com 5.930 unidades vendidas. É difícil não sentir aquela liberdade ao pilotar nesse caos urbano, não é mesmo?

Na quinta colocação, vem a Sport 110i, que apresentou 2.799 emplacamentos e é a primeira fora da linha Honda a brilhar no ranking. E para completar o top 6, a Yamaha YBR 150, com 2.627 vendas, mostrou um aumento de 7% em relação ao mês anterior. É interessante ver como a concorrência está acirrada!

A Honda CB 300F garante a sétima posição, com 1.977 unidades vendidas. Essa moto é uma escolha bem popular para quem quer mais potência e conforto nas viagens. Logo atrás, a Honda PCX 160 aparece na oitava posição com 1.619 vendas, enquanto a Yamaha Fazer 250 marca presença em nono lugar, com 1.499 unidades. Fechando o ranking das dez mais vendidas, temos a Shineray XY 125 com 1.445 emplacamentos.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
Honda CG 16014.616
Honda Biz7.452
Honda Pop 110i6.655
Honda NXR 160 Bros5.930
Sport 110i2.799
Yamaha YBR 1502.627
Honda CB 300F1.977
Honda PCX 1601.619
Yamaha Fazer 2501.499
10ºShineray XY 1251.445

E assim, essa lista nos mostra que a Honda ainda reina absoluta, mas sempre com algumas surpresas ao longo do caminho. Afinal, cada modelo tem seu charme e propósito, se adaptando a diferentes estilos de vida e preferências, não é mesmo?

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

