Motos mais vendidas em setembro de 2025 segundo a Fipe

A Honda CG 160 continua firme e forte na liderança do mercado brasileiro de motos. De acordo com os números da Fenabrave, divulgados até 9 de setembro, foram emplacadas 14.616 unidades dessa belezura, um aumento de 9% em relação ao mês passado. Quem anda bastante por aí sabe como esse modelo entrega confiabilidade e praticidade, perfeito para o dia a dia nas cidades.

Logo na sequência, a Honda Biz aparece em segundo lugar, com 7.452 vendas. Afinal, quem não aprecia uma moto que combina estilo e eficiência? Em terceiro lugar, temos a Honda Pop 110i, que emplacou 6.655 motos e cresceu 19% nesse mês. Um verdadeiro coringa para quem busca uma opção econômica e ágil no trânsito.

Se você já ficou preso em um trânsito pesado, vai entender como uma moto como a Honda NXR 160 Bros se destaca, em quarto lugar, com 5.930 unidades vendidas. É difícil não sentir aquela liberdade ao pilotar nesse caos urbano, não é mesmo?

Na quinta colocação, vem a Sport 110i, que apresentou 2.799 emplacamentos e é a primeira fora da linha Honda a brilhar no ranking. E para completar o top 6, a Yamaha YBR 150, com 2.627 vendas, mostrou um aumento de 7% em relação ao mês anterior. É interessante ver como a concorrência está acirrada!

A Honda CB 300F garante a sétima posição, com 1.977 unidades vendidas. Essa moto é uma escolha bem popular para quem quer mais potência e conforto nas viagens. Logo atrás, a Honda PCX 160 aparece na oitava posição com 1.619 vendas, enquanto a Yamaha Fazer 250 marca presença em nono lugar, com 1.499 unidades. Fechando o ranking das dez mais vendidas, temos a Shineray XY 125 com 1.445 emplacamentos.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 14.616 2º Honda Biz 7.452 3º Honda Pop 110i 6.655 4º Honda NXR 160 Bros 5.930 5º Sport 110i 2.799 6º Yamaha YBR 150 2.627 7º Honda CB 300F 1.977 8º Honda PCX 160 1.619 9º Yamaha Fazer 250 1.499 10º Shineray XY 125 1.445

E assim, essa lista nos mostra que a Honda ainda reina absoluta, mas sempre com algumas surpresas ao longo do caminho. Afinal, cada modelo tem seu charme e propósito, se adaptando a diferentes estilos de vida e preferências, não é mesmo?