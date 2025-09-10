Maceió permite avanço em sinal vermelho à noite

Uma nova portaria publicada no Diário Oficial de Maceió liberou a passagem de motoristas em sinal vermelho entre 23h e 5h. A ideia por trás dessa mudança é reduzir a exposição de quem dirige à noite a assaltos e outros problemas de segurança, seguindo o que já acontece em várias cidades do Brasil. Essa mudança pode até soar inusitada, mas possui suas razões.

O Departamento Municipal de Transportes e Trânsito (DMTT) deixou claro que, mesmo nesse novo cenário, os motoristas precisam parar antes da faixa de pedestres. É preciso olhar ao redor e só avançar se tudo estiver seguro. Essa atenção extra pode evitar riscos tanto para pedestres quanto para outros veículos na pista. E, convenhamos, quem já se deparou com um sinal vermelho deserto à noite sabe como essa regra pode parecer mais um convite ao avanço.

A fiscalização eletrônica continua firme e forte, registrando tudo nos cruzamentos. A boa notícia é que multas não serão aplicadas desde que os motoristas sigam as orientações da portaria e se comportem de maneira responsável. É uma maneira de formalizar uma prática que muitos já seguem, especialmente aqueles que trabalham à noite, como taxistas e motoristas de aplicativos.

Por outro lado, especialistas em trânsito levantam preocupações. O engenheiro Antônio Monteiro aponta que, se não houver segurança, o avanço em sinais vermelhos pode acabar provocando acidentes. E é verdade que, em situações com carros vindo em direção oposta e com sinal verde, pode ser uma verdadeira receita para o desastre.

Na Câmara Municipal, essa medida gerou debate. Alguns vereadores, como Allan Pierre (MDB), criticam a falta de discussão pública e alertam que a portaria pode conflitar com o Código de Trânsito Brasileiro, promovendo comportamentos de risco e dificultando a fiscalização. Já parlamentares da base governista, como Thiago Prado (PP), defendem a nova regra. Eles argumentam que a medida reconhece uma situação que muitas pessoas enfrentam e pode, sim, salvar vidas ao permitir ajustes futuros com base em dados coletados.

Por fim, o DMTT manteve a ênfase na segurança. Com a coleta de dados, a ideia é avaliar se a duração da tolerância deve ser alterada ou se outras ações devem ser implementadas, garantindo que qualquer avanço seja feito de maneira responsável. Afinal, dirigir à noite já é um desafio, e a segurança deve ser sempre prioridade.